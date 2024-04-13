Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:48

Güncelleme: 13.04.2024 - 09:48

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı ve iş insanı Roberto Cavalli'nin yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Roberto Cavalli'nin kim olduğu ve neden öldüğü araştırılıyor. Peki, Roberto Cavalli kim, kaç yaşında, nereli? Roberto Cavalli neden öldü? İşte ayrıntılar...

ROBERTO CAVALLI KİM?

Roberto Cavalli, 15 Kasım 1940'ta Floransa, Toskana'da doğan İtalyan moda tasarımcısıdır. Kotlara yaptığı detaylı egzotik baskılarla tanındı.

Cavalli, genç yaşlarında sanat enstitüsüne katılmaya karar verdi ve burada tekstil baskısı üzerine odaklandı. Moda dünyasına adım atan Cavalli, özellikle kot giysilere egzotik desenler uygulaması ile tanınır hale geldi. Kendi markası altında haute couture ve hazır giyim koleksiyonları tasarladı.

Moda dünyasındaki başarısıyla tanınan Cavalli, oğlu Daniele Cavalli'nin de moda tasarımcısı olmasına ilham verdi.

ROBERTO CAVALLI NEDEN ÖLDÜ?

Roberto Cavalli'nin, 83 yaşında Floransa'da yaşamını yitirdiği bildirildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde de Cavalli'nin bir süredir tedavi gördüğü ve son günlerde durumunun ağırlaştığı kaydedildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan yayımladığı taziye mesajında, "Roberto Cavalli'nin vefatıyla İtalya ve moda dünyası büyük bir girişimci ve yenilikçiyi kaybetti. Onun adı her zaman ve her yerde stil ile eş anlamlı kalacaktır. Sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.