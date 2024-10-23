Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

Popüler oyun platformları arasında yer alan Roblox'a erişim engelinin ne zaman kalkacağına ilişkin firma yetkililerinden bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:38

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim yasağı getirilmişti. Peki, Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

ROBLOX AÇILACAK MI?

Çocuk istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle Ağustos ayında mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen video oyunu platformu Roblox, engelin kaldırılması durumunda Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını açıkladı.

Roblox yaptığı yazılı açıklamada "Öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğini" belirterek aralarında Türkçe hizmet verecek moderatörlerin de olacağı bir ekip işe almayı ve Türkiye'de bir ofis açmayı planladığını belirtti.


Etiketler: #roblox #Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu #erişim yasağı

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