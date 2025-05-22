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Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

22.05.2025 14:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

Çevrimiçi oyun dünyasının popüler platformu Roblox'a getirilen erişim engeli devam ediyor. 7 Ağustos'tan bu yana erişilemeyen platformun ne zaman tekrar aktif hale geleceği merak konusu oldu. Peki, Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

Roblox'a erişim engelinin temel nedeni, platformda çocuk istismarına yönelik içerikler ve bazı durumlarda terör propagandası tespit edilmesi olarak açıklandı. Peki, Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?



ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.
İlgili Konular: #ulaştırma ve altyapı bakanlığı #oyun #roblox

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