Rögarda mahsur kalan 'yavru kediler' için seferberlik

23 Ağustos 2022 Salı, 12:55

Serik ilçesi Orta Mahalle Serik Müftülüğü bahçesinde, atık su rögar boruları içinden gelen kedi seslerini duyan öğrenci Muhammed Esat Demir, kedileri kurtarmak istedi. Rögar kapağını arkadaşlarının yardımıyla kaldıran Demir, 1 yavruyu kurtardı.

DURUMLARI İYİ

Diğer yavruları çıkaramayan çocuklar, çevredekilerin yardımıyla itfaiyeyi aradı. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiyesi ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu hazırladıkları aparatla diğer yavruları borudan tek tek çıkardı.

Çamur içindeki hayvanlar, ekipler tarafından yıkandı. Durumlarının iyi olduğu görülen ve anneleri bulunamayan 4 yavru, veterinere götürülmek üzere Serik Müftülüğü personeline teslim edildi.

"RÖGARIN İÇİNDEKİ SULARI BOŞALTTIK"

İlk yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaran Muhammed Esat Demir, "Ben buradan geçiyordum. Miyavlama sesi duydum. Rögar kapağını açtım. Kolumu içeri uzattım. Oradan çamurla birlikte kendime doğru kediyi çekerek aldım. Diğer yavruları almaya çalıştık ama başaramadık. Rögarın içindeki suları boşalttık daha sonra itfaiyeye haber verdik" dedi.