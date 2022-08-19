Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı: Kaçış nedenleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 16:35
<p>Yapılan bir araştırmaya göre, serbest bırakılan kediler kendini daha çok sevdirirken, fazla sevilen kediler kaçıyor.</p>

Yapılan bir araştırmaya göre, serbest bırakılan kediler kendini daha çok sevdirirken, fazla sevilen kediler kaçıyor.

<p>NTV'nin haberine göre, yeni yapılan bilimsel bir araştırmada kedilerin sevgiden kaçma eğiliminin sebebinin insanların onları gereğinden fazla sevmesi, sıkması ve ilgi göstermesi olduğu ortaya çıktı.</p>

NTV'nin haberine göre, yeni yapılan bilimsel bir araştırmada kedilerin sevgiden kaçma eğiliminin sebebinin insanların onları gereğinden fazla sevmesi, sıkması ve ilgi göstermesi olduğu ortaya çıktı.

<p>Yapılan yeni araştırmada tanımadıkları üç kediyle her birine 5’er dakika verilecek şekilde yaklaşık 120 gönüllü yer aldı.</p>

Yapılan yeni araştırmada tanımadıkları üç kediyle her birine 5’er dakika verilecek şekilde yaklaşık 120 gönüllü yer aldı.

<p>Deneye katılanlar, normalde evde sahip olabilecekleri kedilerle olduğu gibi deneydeki kedilerle de o şekilde etkileşime girmeye teşvik edildi.</p>

Deneye katılanlar, normalde evde sahip olabilecekleri kedilerle olduğu gibi deneydeki kedilerle de o şekilde etkileşime girmeye teşvik edildi.

<p>Araştırmacılar, kendilerini kediler konusunda daha deneyimli ve anlayışlı olarak değerlendiren kişilerin; Kedilerin sevilmeyi sevmediği bölgeler kuyruk, bacak, sırt ve karın bölgelerinden sevgi gösterdiğini sonuçladı.</p>

Araştırmacılar, kendilerini kediler konusunda daha deneyimli ve anlayışlı olarak değerlendiren kişilerin; Kedilerin sevilmeyi sevmediği bölgeler kuyruk, bacak, sırt ve karın bölgelerinden sevgi gösterdiğini sonuçladı.

<p>Bununla birlikte daha önce kedi beslememiş insanların ise kedilere karşı daha temkinli yaklaştığı, hayvanın ona izin verdiği kadar sevgi ve ilgi gösterdiğini gözlemlendi.</p>

Bununla birlikte daha önce kedi beslememiş insanların ise kedilere karşı daha temkinli yaklaştığı, hayvanın ona izin verdiği kadar sevgi ve ilgi gösterdiğini gözlemlendi.

<p>İki farklı türdeki yaklaşıma kedilerin verdiği tepkiye bakıldığında serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken, sevgiye boğulan kedilerin fazla ilgiden kaçtığı sonucu ortaya çıktı.</p>

İki farklı türdeki yaklaşıma kedilerin verdiği tepkiye bakıldığında serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken, sevgiye boğulan kedilerin fazla ilgiden kaçtığı sonucu ortaya çıktı.

<p>İki farklı türdeki yaklaşıma kedilerin verdiği tepkiye bakıldığında serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken, sevgiye boğulan kedilerin fazla ilgiden kaçtığı sonucu ortaya çıktı. </p>

İki farklı türdeki yaklaşıma kedilerin verdiği tepkiye bakıldığında serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken, sevgiye boğulan kedilerin fazla ilgiden kaçtığı sonucu ortaya çıktı. 

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Kedi evcil hayvan ev kedisi

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