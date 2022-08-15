MHP'liler tehdit etmişti: Sokak Kedisi'ne saldırıda gözaltındaki 3 kişi serbest

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:00

'Sokak Kedisi’ isimli Youtube kanalıyla bilinen Ebru Uzun Oruç, Kadıköy'de yurttaşlara MHP lideri Devlet Bahçeli'yi sorduğu sokak röportajı sonrası MHP yöneticilerinin hedefi olmuştu.

Ebru Uzun Oruç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya uğradığını açıklamış ve "Bağdat Caddesi'nde eşim Barış Oruç ve ben 4 silahlı kişinin saldırısına uğradık. Durumumuz iyi merak etmeyin. Şu an Emniyet'ten çıktık" demişti.

Saldırı sonrası 3 kişinin serbest kaldığını ifade eden Oruç, "Bizlere planlı ve kasten yapılan saldırıdaki failler yakalanmış olup, ifadeleri alınarak serbest bırakıldılar. Bilinmelidir ki, bu saldırı sadece Sokak Kedisi ekibine yapılmamış, halkın konuşma ve fikir özgürlüğü hedef alınarak, ülkemizdeki tüm basın mensuplarına yapılmıştır!" dedi.

"BASININ SUSTURULMASI HALKIN SÖZ HAKKININ ELİNDEN ALINMASI DEMEKTİR!

Oruç, şöyle devam etti:

"Basının susturulması halkın söz hakkının elinden alınması demektir! Halkın söz hakkını gaspetmeye çalışan zihniyetle Sokak Kedisi ekibi olarak mücadele etmeye ve de halkın sesini, çok daha büyük bir kararlılıkla duyurmaya devam edeceğiz."