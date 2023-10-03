Romanyalı şarkıcı Otilia Türk sevgilisi ile evlendi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:48

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:48

Romanyalı şarkıcı Otilia, Antalya Manavgat Sunthalia’da sahne aldı. Yoğun ilginin Yoğun ilginin yaşandığı konserde Otilia’ya DJ Mert Aydın eşlik etti.

Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu her fırsatta söyleyen Otilia kendisini izlemeye gelen sevgilisi Bekir Ali Karakaş ile evlendiğini sahnede ilk kez açıkladı.

"EŞİM İLK KONSERİMDE BENİ YALNIZ BIRAKMADI"

Otilia, “Evlendikten sonra eşim ilk konserimde beni yalnız bırakmadı. Kendisine ve Mert Aydın’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.