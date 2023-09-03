Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir? (Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı)
Batı Nil Virüsü, son dönemin en korkunç hastalıkları arasında yerini aldı. Sivrisinek ısırıklarından dolayı Yunanistan'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Batı Nil Virüsü nedeniyle her 10 kişiden 1'inin hayati riski bulunuyor. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nelerdir?
Sivrisinek ısırığı nedeniyle bulaşan Batı Nil Virüsü yarattığı hayati tehlike nedeniyle Türkiye içinde risk yaratıyor. Komşu ülke Yunanidtsn'da Batı Nil Virüsü sebebiyle 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından birçok kişi bu hastalığın belirtilerini araştırmaya başladı.
BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?
Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor. Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.
BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.
BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.
İşte Batı Nil Virüsü nedeniyle oluşan semptomlar:
- Baş ağrısı
- Ani ateş
- Sırt ağrısı
- Deride kızarıklıklar
- Lenf bezlerinde büyüme şeklinde görülür.
Daha şiddetli olgularda ise;
- Baş ağrısı ile birlikte görülen yüksek ateş,
- Vücut kaslarında zayıflık,
- Boynunu dik tutamama
- Uyuşukluk,
- Zihinsel karışıklık,
- Koma,
- Kas titremeleri,
- Kasılmalar
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