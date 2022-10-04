RTÜK lisansı çıkmıştı ama... HBO Max Türkiye'de yayına girmeyecek
Dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’de yayın hakkı lisans başvurusunun onaylanmasının ardından basında çıkan "Türkiye’ye geliyor" iddialarını yalanladı. Warner Bros. Discovery'nin Türkiye iletişim ajansı, HBO Max'in Türkiye'de yayına başlamayacağını belirtti.
RTÜK'ten yayın lisansı alan HBO Max, Türkiye'de yayına başlayacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Warner Bros. Discovery’nin bünyesindeki dijital yayın platformu HBO Max, Türkiye’de yayın hakkı lisans başvurusunun onaylanmasının ardından basında çıkan "Türkiye’ye geliyor" iddialarını yalanladı.
WebTekno’ya konuşan Warner Bros. Discovery’nin Türkiye iletişim ajansı, HBO Max’in Türkiye’de yayına başlamayacağını açıkladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Basında çıkan son haberlerin aksine, Warner Bros. Discovery olarak HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planımız yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, Warner Bros. Discovery, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerini birleştirme kararı aldı. Warner Bros. Discovery’nin sunacağı bu yeni hizmet, 2024’ten itibaren Avrupa’da kullanıma sunulacak ve ilk olarak HBO Max’in hali hazırda mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacaktır."
LİSANS BAŞVURUSU ONAYLANMIŞTI
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, "Global bir marka olan HBO Max isimli internet yayın platformunun ülkemizde yayın hakkı için yaptığı lisans başvurusu onaylanmıştır" açıklaması “HBO Max Türkiye’ye geliyor” şeklinde yorumlanmıştı.
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