İddia: 'HBO Max, Türkiye faaliyetlerini askıya aldı'

01 Temmuz 2022 Cuma, 13:31

Yakın zamanda Türkiye'de faaliyete geçmesi beklenen HBO Max için bir iddia ortaya atıldı. Platformun, Türkiye faaliyetlerini askıya aldığı öne sürüldü.

TV100'den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Türkiye İçerik İcra Direktörlüğünü Mia Edde’nin, baş yapımcılık görevini de Nermin Eroğlu’nun yaptığı HBO Max platformu için Türkiye ve birkaç ülkede yapılması planlanan faaliyetler durduruldu.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Geçen aylarda HBO Max Türkiye operasyonun başında Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü ve TV+ yöneticisi Barış Zavaroğlu olacak bilgisi gündeme gelmişti. Şimdi gelen Türkiye faaliyetlerini durdurma kararının arkasında ne olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkiye’de uzun süredir birçok yerli içeriğe yatırım yapan HBO’nun, şimdilik küresel ekonomik göstergelerdeki olumsuz görünüş nedeniyle küçülme ya da duraklama planladığı tahmin ediliyor.

Firmanın Türkiye operasyonunu ve planları kesin olarak iptal etmediği umut edilse de; şirketten konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama gelmedi.

PROJE ERTELENMİŞTİ

HBO Max, geçen haftalarda OJO Pictures'tan 'Kör Noktası' isimli diziyi satın almıştı. Ancak Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer alacağı proje için erteleme kararı alınmıştı.