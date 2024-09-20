Ruhi Su ölüm yıldönümünde anılıyor

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:29

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:31

Türk halk müziği sanatçısı, opera sanatçısı, besteci ve müzisyen olan Ruhi Su vefatının 39. yıl dönümünde saygıyla anılıyor. Peki, Ruhi Su kimdir, nereli? Ruhi Su'nun eserleri...

RUHİ SU KİMDİR?

Tam adı Mehmet Ruhi Su olan sanatçı 1912'de Van'da dünyaya geldi. Babasını Birinci Dünya Savaşı sırasında, annesini de bundan kısa süre sonra kaybeden Su, 10 yaşına kadar yoksul bir ailenin yanında yaşadı.

Müzik öğretmeni Mehmet Tahir'in okula keman aldırması üzerine İlkokul 4. sınıfta keman çalmaya başlayan sanatçı, 1925'te İstanbul'a gelerek askeri okula kayıt oldu.

Ruhi Su, askerlik yapmaya elverişli olmadığı gerekçesiyle okuldan ayrılarak, Adana Öğretmen Okulu'na geçti. Daha sonra yetenek sınavıyla Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne giren sanatçı, 1934'te Soyadı Kanunu'yla "Su" soyadını aldı.

RUHİ SU'NUN KARİYERİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda 1935 ve 1936'da görev alan Su, 1936 yılında Musiki Muallim Mektebi'ni bitirdi ve kemanı bırakarak Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümüne girdi.

Usta sanatçı, konservatuarın opera yüksek bölümünü 1942'de bitirdi ve okul yıllarında Ankara Cebeci İkinci Ortaokulu ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde müzik öğretmenliği yaptı.

Ankara Devlet Operası'nda "Maskeli Balo", "Figaro'nun Düğünü", "Madam Butterfly", "Tosca", "Satılmış Nişanlı", "Bastien-Bastienne" ve "Fidelio" gibi operalarda sahneye çıkan Ruhi Su, opera çalışmaları sırasında Türk halk müziğine ilgi duydu.

Su, 1943 ve 1945 arasında Ankara Radyosu'nda türküler söyledi. 1944'te Ankara Halkevi'nde başlattığı ilk türküler resitalini 1983'e kadar sürdürdü.

RUHİ SU'NUN ESERLERİ

"Seferberlik Türküleri", "Kuvayi Milliye Destanı", "Yunus Emre", "Karacaoğlan", "Pir Sultan Abdal", "Şiirler Türküler", "Köroğlu", "El Kapıları", "Sabahın Sahibi Var" ve "Semahlar"