Ünlü yönetmen duyurdu: Gladyatör 2'nin senaryosu hazır
Dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott, "Gladyatör"ün devam filmi için Peter Craig ile birlikte yazdığı senaryonun tamamlandığını açıkladı. Senaryosunu Ridley Scott'la birlikte Peter Craig'in yazdığı filmin konusu ise henüz belli değil.
Son olarak "The Last Duel" ve "House of Gucci" filmlerine imzasını atan yönetmen Ridley Scott, Deadline'a verdiği röportajda 2000 yılında vizyona giren "Gladyatör" filminin devamının senaryosunun tamamlandığını açıkladı.
Beyazperde'nin haberine göre, Ridley Scott ve "Gladyatör" ekibi, 2000 yılında vizyona giren filmden itibaren ikinci bir film hakkında konuşuyor.
"Gladyatör"de başrolde yer alan Maximus Decimus Meridius karakterine hayat veren oyuncu Russell Crowe ise 2020 yılında Screen Rant'a verdiği röportajda "Bununla ilgili konuşmalar yapılıyorsa, ben bu konuya dahil değilim. Akıllarında ne olduğundan emin değilim... 2000 yılından beri aynı konuşmaları yapıyorlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
KONUSU HENÜZ BELLİ DEĞİL
Senaryosunu Ridley Scott'la birlikte Peter Craig'in yazdığı filmin konusu henüz belli değil. Ancak hikâyenin, "Gladyatör"de Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Commodus karakterinin yeğeni Lucius'a odaklanacağı tahmin ediliyor.
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