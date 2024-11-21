Rüzgardan ve fırtınadan korunmak için ne yapmalıyız?
Doğa, gücünü bazen rüzgar ve fırtına şeklinde gösterir. Aniden başlayan kuvvetli rüzgarlar, çatıları uçurabilir, ağaçları devirebilir ve ciddi hasara yol açabilir. Peki, rüzgar ve fırtına karşısında güvende kalmak için neler yapmalıyız?
Yaşadığınız bölgede fırtına veya şiddetli rüzgarlar bekleniyorsa alabileceğiniz bazı önlemler bulunuyor. Rüzgar ve fırtına öncesi alınacak tedbirler hem sizin hem de etrafta yaşayan canlıları korur. İşte, rüzgar ve fırtına karşısında güvende kalmak için yapmamız gerekenler...
1. Erken Uyarılara Dikkat Edin
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıları mutlaka takip edin.
Fırtına riskinin yüksek olduğu dönemlerde hava durumunu düzenli olarak kontrol edin.
2. Güvenli Bir Sığınak Bulun
Evinizde pencere ve kapılardan uzak, sağlam bir odada kalın.
Eğer dışarıdaysanız en yakındaki kapalı alan veya sığınaklara ulaşmaya çalışın.
3. Pencereleri ve Kapıları Güvenceye Alın
Rüzgarın içeri girmesini önlemek için tüm pencere ve kapıları sıkıca kapatın.
Perdeleri kapatarak cam kırılması durumunda savrulan parçaların zararını azaltabilirsiniz.
4. Tehlikeli Alanlardan Uzak Durun
Büyük ağaçlar, elektrik direkleri veya uçabilecek malzemelerden uzak durun.
Balkonda veya bahçede rüzgarla savrulabilecek eşyaları güvence altına alın.
5. Araç Kullanımına Dikkat Edin
Kuvvetli rüzgar esnasında araç kullanıyorsanız hızı azaltın ve dikkatli olun.
Açık alanlarda veya köprülerde durmamaya özen gösterin.
6. Acil Durum Çantanız Hazır Olsun
El feneri, yedek pil, ilk yardım malzemeleri ve su gibi temel ihtiyaçlarınızı içeren bir acil durum çantasını hazırlayın.
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