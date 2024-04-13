Saatin ilerlemesini durdurmak artık mümkün! Gençliğin sırrı bu besinlerde saklı: Yaşlanma karşıtı 5 gıda...

Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:50

Güncelleme: 13.04.2024 - 16:51

Uzun bir yaşam sürmek isteyen çoğu insan aslında belirli bir yıl hedefine ulaşmaktan ziyade uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek ister. Besinsel olarak üstünlükleri olan gıdalarla sağlıklıklı bir uzun yaşamı sağlamak mümkün olabilir. Bir gıdanın kişinin sağlığında gerçekten bir fark yaratması için ise onu düzenli olarak tüketmek gerekir. İşte sizin için saatleri durduracak 5 mucizevi besin...

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini mükemmel bir C vitamini, lif ve antioksidan kaynağıdır. Uzmanlar, yaban mersininin beyin sağlığını destekleme ve koruma, kalp sağlığını geliştirme, belirli kanser risklerini azaltma ve daha pek çok konuda etkileyici bulgular ortaya koyan çok sayıda araştırmaya konu olduğunu söylüyor.

CEVİZ

Söz konusu uzun ömür olduğunda ceviz gerçek bir çoklu görev oyuncusudur. 2020'de yayınlanan bir çalışma, orta yaşlarda düzenli olarak fındık, özellikle de ceviz tüketen kadınların, fındık yemeyenlere kıyasla sağlıklı yaşlanma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Birçok çalışma, cevizin ve içerdiği sinerjik besin ve fitokimyasalların (omega-3 yağları, lif, protein ve polifenollerin yanı sıra diğer mineral ve vitaminler) yaşlandıkça bilişsel sağlığın başlangıcını geciktirmeye, ilerlemesini yavaşlatmaya ve korumaya yardımcı olabileceğini gösterir.

ÇAY

Sudan sonra dünyada en çok tüketilen ikinci içecek olan çayın yaşlanma karşıtı faydaları saymakla bitmez. Çay nemlendiricidir ve fitokimyasallar olarak bilinen iltihapla savaşan antioksidanlarla doludur.

BAKLAGİLLER

Fasulye, karbonhidrat ve protein olmak üzere iki gıda kategorisini bir arada bulunduran az sayıdaki gıdadan biridir.

Fasulye son derece çok yönlüdür. Barbunya, siyah, kırmızı veya diğer türlerini çorbalara, salatalara, güveçlere, veya pek çok yemeğe eklemek kolaydır. Konserve bile olsa, sodyum oranı düşük olduğu ve durulandığı sürece yemesi kolay, ucuz ve besin açısından zengindir.

BAHARATLAR

Baharatların günlük işleri, kolaylık ve sağlıktan bile önce lezzeti sağlamaktır. Diğer besleyici ve yaşlanma karşıtı gıdaları lezzetli hale getirerek aslında çifte görev yapıyor.

Temel olarak, baharatlar sağlıklı içeriklerin daha lezzetli olmasını sağlar ve sağlıklı yaşlanmaya ve iltihaplanmanın azalmasına katkıda bulunur.