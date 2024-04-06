Dünyanın 'en yaşlı' erkeği konuştu: Uzun yaşamın sırrı ne?

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:34

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:34

Dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği kabul edilen 111 yaşındaki John Tinniswood, uzun ömrünü herhangi bir yaşam tarzı tercihine ya da diyete bağlamadığını, ancak her Cuma balık ve patates kızartması yediğini söyledi.

Southport'ta bir bakım evinde yaşayan Tinniswood, "Bana ne verirlerse onu yiyorum, herkes de öyle. Özel bir diyetim yok" ifadelerini kullandı.

Uzun yaşamasının sırrının "saf şans" olduğunu söyleyen Tinniswood, "Ya uzun yaşarsınız ya da kısa yaşarsınız ve bu konuda fazla bir şey yapamazsınız" dedi.

"ÖLÇÜLÜ OLMAK GEREKİYOR"

Fanatik Liverpool FC taraftarı olduğunu açıklayan Tinniswood sigara içmediğini ve nadiren alkol kullandığını belirterek, haberleri takip etmek için radyo dinlediğini ve hala kendi mali durumunu yönetebildiğini ifade etti.

Tinniswood, sağlıklı kalmak için ölçülü olmak gerektiğini dile getirerek, "Çok fazla içerseniz, çok fazla yerseniz ya da çok fazla yürürseniz; herhangi bir şeyi çok fazla yaparsanız, sonunda acı çekersiniz" dedi.

44 YIL EVLİ KALDI

Tinniswood, 26 Ağustos 1912'de Liverpool'da doğdu, eşi Blodwen ile şehirdeki bir dansta tanıştı ve 1942'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında evlendiler. Bir yıl sonra bir kızları oldu. Tinniswood 1972'de emekli olana kadar Shell ve BP'de muhasebe alanında çalıştı.

Eşinin 1986'da hayatını kaybettiğini söyleyen Tinniswood, 44 yıl evli kaldığını açıkladı.

111. yaşını değerlendiren Tinniswood, "Dünya, bir şekilde, her zaman değişiyor. Bu bir tür devam eden deneyim... Biraz daha iyiye gidiyor ama henüz o kadar da değil. Doğru yolda ilerliyor" diye konuştu.

Tinniswood, dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği unvanını elinde bulundurmasına yönelik, "Benim için hiçbir şey fark etmiyor. Hem de hiç. Bunu olduğu gibi kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.