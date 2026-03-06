Saatlerce kaynatılan kemik suyu aslında sadece 'su'...

Geleneksel mutfakların vazgeçilmezi olan ve hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi gören ilikli kemik suyu, yanlış pişirme yöntemleri yüzünden tüm besin değerini kaybeder. Sadece suyun içine kemik atıp 1-2 saat harlı ateşte kaynatmak, suya biraz lezzet ve yağ verse de kemiğin içindeki asıl mucizeyi dışarı çıkaramaz. Bağışıklık hücrelerinin inşa edilmesinde kullanılan kalsiyum, magnezyum ve kolajen gibi hayati mineraller, asidik bir ortam olmadan kemik dokusundan kopup suya karışamaz.

Uzmanlara göre, kemik iliğindeki şifanın tamamen çözülmesi ve o onarıcı, jelatinimsi kıvama ulaşması için tencereye mutlaka doğal bir çözücü eklenmesi gerekir. Kaynama suyuna ilave edilen bir veya iki yemek kaşığı doğal elma sirkesi, kemiğin sert yapısını yavaşça parçalayarak içindeki tüm vitaminleri, amino asitleri ve mineralleri iliklerinden söküp suya aktarır. Sirke veya limon kullanılmadan yapılan kısa süreli kaynatma işlemleri, bağışıklığı güçlendirmek yerine vücuda sadece hayvansal yağ yükler.

EN AZ 10 SAAT DEMLENMEYE BIRAKILMALI

Gerçek bir şifa deposu elde etmek için pişirme süresi ve yöntemi baştan aşağı değiştirilmeli. İlikli kemikler soğuk suyla tencereye alınmalı, içine mutlaka iki yemek kaşığı sirke eklenmeli ve su kaynadıktan sonra altı kısılarak en az 10 ila 12 saat boyunca çok hafif ateşte demlenmeye bırakılmalı. Uzmanlara göre, ocağın altı kapatıldığında elde edilen sıvının soğuduğunda titreyen bir jöle kıvamını alması gerektiği; hücresel onarımı başlatıp bağışıklığı şaha kaldıran asıl gücün bu jölemsi yapıda saklı olduğu kesinlikle unutulmamalı.