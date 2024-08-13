Zerzevan Kalesi'nde 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem'ini 6 bin kişi izledi
Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, 6 bin kişinin katıldığı 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği' gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği' yapıldı.
Etkinliğe Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Kaymakam Erdoğan, etkinliğin her yıl düzenleneceğini belirterek, "Gözlem etkinliğimizde, Diyarbakır ve çevre illerinden gökyüzünü izlemek için gelen yaklaşık 6 bin kişi bu heyecana ortak oldu. Tarihi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Türkiye'de gökyüzünün en iyi izlendiği noktalardan biridir. Gözlem etkinliği, her yılın ağustos ayında düzenlenecek. Etkinliğe katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
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