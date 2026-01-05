Sabah uyanır uyanmaz kahve içilmemeli: Enerji düşüşüne yol açan zamanlama hatası...

Pek çok kişi için sabah rutininin vazgeçilmez bir parçası olan "yataktan kalkar kalkmaz kahve içme" alışkanlığının, aslında sanıldığı kadar faydalı olmadığı bilimsel verilerle destekleniyor. İnsan vücudu, sabah saatlerinde (genellikle 08.00 - 09.00 arası) uyanıklığı sağlamak ve metabolizmayı başlatmak için doğal olarak yüksek miktarda "kortizol" hormonu salgılar.

KAFEİN TOLERANSI GELİŞİYOR

Kortizol seviyesinin zirve yaptığı bu zaman diliminde vücuda dışarıdan kafein takviyesi yapılması, iki temel soruna yol açar. Birincisi; vücudun "Zaten uyanıklık verici madde var" algısıyla kendi kortizol üretimini azalttığı gözlemlenir. İkincisi ise, kişinin kafeine karşı tolerans geliştirdiği ve zamanla aynı uyanıklık hissini yakalamak için daha fazla kahveye ihtiyaç duyar.

İDEAL ZAMANLAMA: 90 DAKİKA SONRA

Sabah alınan kafeinin, kortizol seviyesinin düşmeye başladığı saatlere denk getirilmesi gerektiği ifade edilir. Bu nedenle uzmanlar, uyandıktan sonraki ilk 1-1,5 saatin su içerek ve gün ışığı alarak geçirilmesini; ilk kahvenin ise kortizolün düşüşe geçtiği 09.30 - 11.30 saatleri arasında tüketilmesini önerir. Bu yöntemin, gün boyu daha dengeli bir enerji seviyesi sağladığı ve öğleden sonra yaşanan yorgunluk hissini azaltır.