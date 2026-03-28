Sabahın ilk ışıklarıyla çamurlu arazilere giriyorlar: Kırıkhan’da hasat maratonu başladı...

Hatay’da bu yıl etkili olan yağışlar, havuç üretiminde kalite ve verimi artırdı. Kentin önemli üretim merkezlerinden Kırıkhan ilçesinde hasat dönemiyle birlikte tarlalarda yoğun mesai başladı.
Sabahın erken saatlerinde çamurlu arazilere giren tarım işçileri, havuçların sökümünü gerçekleştiriyor. Toplanan ürünlerin sapları kadın işçiler tarafından ayıklanırken, ardından yıkanıp temizlenen havuçlar paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Yoğun emekle hazırlanan ürünler, talep doğrultusunda farklı kentlere gönderilerek piyasaya sunuluyor.