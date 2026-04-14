Forbes dergisi, milyarderler listesinde yaptığı son güncellemeyle Türkiye’de zirveyi değiştirdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, uzun süredir elinde bulundurduğu “Türkiye’nin en zengin iş insanı” unvanını Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı’ya kaptırdı. Peki, Şaban Cemil Kazancı kimdir? Şaban Cemil Kazancı kaç yaşında, nereli? Şaban Cemil Kazancı’nın serveti ne kadar?

ŞABAN CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Şaban Cemil Kazancı, Rizeli Ali Metin Kazancı'nın oğlu olarak İstanbul'da doğdu.

ŞABAN CEMİL KAZANCI’NIN HAYATI VE KARİYERİ

Çalışma hayatına jenaratör üretimi yapan aile şirketinde çalışarak başladı. Aile şirketinin büyüyerek 1997 yılında Aksa Enerji hâline gelmesi sürecinde bizzat rol aldı. Günümüzde Kazancı Holding ve Aksa Enerji'nin icrâ kurulu başkanıdır.

ŞABAN CEMİL KAZANCI’NIN SERVETİ NE KADAR?

Şaban Cemil Kazancı, son güncellemeyle 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti.