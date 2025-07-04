Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun, spor salonunda tanıştığı bir kadınla ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin ardından kürtaj iddialarının gündeme geldiği ileri sürüldü. Peki, Sabri Sarıoğlu kimdir? Sabri Sarıoğlu neden gündeme geldi? Sabri Sarıoğlu kaç yaşında, nereli?





SABR İ SARIO Ğ LU K İ MD İ R?

Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğmuştur. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekmiştir. Futbol kariyerine İstanbul'da amatör takımlarda adım atan Sabri, 1999 yılında Galatasaray altyapısına katılarak profesyonelliğe giden yolda ilk adımını atmıştır.

Galatasaray Kariyeri

Sabri Sarıoğlu, A takıma 2001 yılında yükselmiş ve 2017 yılına kadar Galatasaray forması giymiştir. Kulüp tarihinde nadir görülen bir sadakatle Galatasaray’da 16 yıl geçiren Sarıoğlu, toplamda 475 resmi maça çıkarak takımın önemli figürlerinden biri olmuştur. Bu süre zarfında 6 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere birçok başarıya imza atmıştır.

Millî Takım Kariyeri

Sabri, Türkiye millî futbol takımı formasını da çeşitli yaş kategorilerinde giymiştir. A millî takımda 44 kez görev almış ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan kadroda yer alarak Türkiye'nin başarısında pay sahibi olmuştur.

Oyun Stili ve Saha İçi Rolü

Genellikle sağ bek olarak görev yapan Sabri Sarıoğlu, mücadeleci yapısı, hızlı oyun tarzı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınırdı. Zaman zaman kaptanlık görevini de üstlenen Sarıoğlu, saha içinde liderlik vasıflarıyla dikkat çekerdi. Taraftarlar arasında hem sevilen hem de zaman zaman eleştirilen bir isim olsa da, Galatasaray camiası için “sadakat” denildiğinde akla gelen ilk oyunculardan biri olmuştur.

Futbol Sonrası ve Özel Hayatı

Aktif futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra futboldan kopmayan Sabri Sarıoğlu, teknik direktörlük eğitimi alarak yeni bir kariyer yolculuğuna adım atmıştır. Aynı zamanda ailesine düşkünlüğüyle bilinen Sabri, özel hayatını göz önünde yaşamaktan kaçınan, sade bir yaşam tarzı sürmektedir.

Türk Futbolunda Yeri

Sabri Sarıoğlu, futbolculuk kariyeri boyunca gösterdiği istikrar, uzun süreli kulüp bağlılığı ve millî takımda elde ettiği başarılarla Türk futbolunda özel bir yere sahiptir. Kendine has oyun tarzı ve renkli kişiliğiyle hem Galatasaray hem de Türk futbol kamuoyunda unutulmayacak bir isim olarak anılmaktadır.

SABRİ SARIOĞLU NEDEN G ÜNDEME GELD İ?

Sarıoğlu'nun genç kadına evlilik vaadinde bulunduğu daha sonra da hamile bıraktığı ileri sürüldü.