Mükemmel cilt ve saçların sırrı mutfağınızda saklı: Kolayca erişebileceğiniz bu doğal ürünle güzelliğinize katkıda bulunun...

Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:20

Güncelleme: 25.03.2024 - 12:21

Güzel görünmek, pek çok işinin elde etmeye çalıştığı bir hedeftir. Ancak, kozmetik ürünleri ve uygulamaları için büyük miktarlarda para harcanmasına rağmen, vaat edilen sonuçlar her zaman gerçekleşmeyebilir. Ancak, doğal ürünler daha uygun fiyatlarla daha iyi sonuçlar sunabilir.

Karbonatın çok yönlü kullanıldığını söyleyebiliriz; bazen yiyeceklerde, bazen bakım ürünü olarak ve bazen de temizlikte oldukça faydasını görürüz. Kolayca bulunabilir ve fiyat bakımından ucuz olması ile bu doğal ürün, hemen hemen herkesin mutfağında bulunur. Peki, mükemmel cilt ve saçların sırrı olan bu doğal ürün nedir, ne işe yarar? İşte ayrıntılar...

KARBONAT NELERE İYİ GELİR?

Hamur işlerinden, kozmetiğe, beden ve ev temizliğine kadar sayısız kullanım alanı olan karbonat çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. İşte karbonatın iyi geldiği şeyler:

Karbonat kas ağrılarının azalmasını sağlar.

Böbrek sağlığı için faydalıdır.

Karbonat kanser hastalarının aldığı kemoterapinin yan etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Kokuların nötralize edilmesini sağlayan karbonat kiri uzaklaştırdığı için el temizliğinde dezenfektan olarak kullanılabilir.

Yara ve cam kırıkların tedavisi karbonatla mümkündür.

Sporcuların da tercih ettiği karbonat kapsülleri performansın arttırılmasını sağlar.

Antibakteriyel olması ve nötralize edebilmesi gibi özelliklere sahip olan karbonat dişlere de iyi gelir.

KARBONATIN FAYDALARI NELERDİR?

Saymakla bitmeyen her derde devam olan karbonatın sayısız faydası vardır. İşe karbonatın faydaları:

Mide yanması ve reflü gibi şikayetlerin azaltılmasında karbonat oldukça faydalıdır. Mide ekşimesi sorununun çözümünde kullanılan karbonat aynı zamanda midedeki asidin nötr hale gelmesine yardımcı olur.

Ağız kokusu, nefesin yenilenmesi ve ağızdaki zararlı bakteriler karbonat sayesinde temizlenmektedir. Dişlerin fırçalanmasının öncesinde diş fırçasına dökülerek veya gargara yapılarak karbonatın bu faydalarına ulaşılabilir.

Ağız içinde özellikle aft olarak bilinen canı çok yakan ve kolay geçmeyen yaralar için karbonat oldukça faydalıdır. Bu tarz ağız için yaraları ağrılı da olduğu için hem ağrının azaltılması hem de yaranın iyileşmesi karbonat sayesinde mümkündür.

Pek çok kimyasalın aksine karbonat doğal bir şekilde dişlerin beyazlamasını sağlar.

Terin ve ter sonucunda oluşan bakterilerin oluşturduğu koku karbonat sayesinde giderilmektedir.

CİLT VE SAÇ İÇİN KARBONAT NASIL KULLANILIR?

İşte size karbonatı güzelliğinizi korumada nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili birkaç ipucu:

1. Dişleri beyazlatmak için karbonat:

Karbonat, dişlerinizi beyazlatmak için kullanabileceğiniz en iyi ürünlerdendir. Herhangi bir ticari üründen daha etkilidir. Yapmanız gereken tek şey, karbonatı su ve biraz tuz ile karıştırarak düzenli bir şekilde diş macunu olarak kullanmak.

2. Saçları temizlemek için karbonat:

Karbonat, etkili bir şekilde saçlarınızı da temizler. Bir kaşık karbonatı en sevdiğiniz şampuanla karıştırın ve saçınıza uygulayarak hafifçe masaj yapın. Karışımı 10 dakika boyunca saçınızda bırakın ve iyice durulayın.

3. Ölü deriler ve peeling için karbonat:

Birçok uzman, ciltteki ölü derileri ve birikmiş kiri temizlemek için karbonat öneriyor. Bir ölçü su ile üç ölçü sodayı karıştırın ve cildinizin herhangi bir bölgesine uygulayın. Sonrasında ılık suyla durulayın ve nemlendirici uygulayın.

4. Elleri yumuşatmak için karbonat:

Karbonat, ellerinizi yumuşatmanıza ve ölü hücrelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Biraz soda ve su ile bir macun hazırlayın ve ellerinize uygulayın.

5. Dirsekler ve dizleri nemlendirmek için karbonat:

Dirsekler ve dizler, özellikle de kış mevsiminde kuruyabilir; karbonat ise kolaylıkla nemlenmelerini sağlar. Nemlendiricinize biraz karbonat koyun ve kuru bölgelere masaj yapın.

6. Akne ve sivilce izleri için karbonat:

Ciltteki sivilceleri ve siyah noktaları karbonat kullanarak tedavi edin. Karbonatı limonla karıştırarak bir macun hazırlayın ve gerekli bölgelere uygulayın. Tedaviyi gece yapın; çünkü limon, güneş ışınlarına maruz kaldığında cildinize hasar verebilir.

7. Ayakları rahatlatmak için karbonat:

Uzun bir iş gününden sonra ayaklarınızı rahatlatın. Bunun için karbonat kullanın ve cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulun. Üç yemek kaşığı sodayı büyük bir kaptaki suyla karıştırın ve ayaklarınızı karışıma sokun.

8. Evdeki kötü kokular için karbonat:

Evinizdeki herhangi bir yerin kötü kokusunu yok etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Dahası, karbonatı koltukaltı kokusu için de kullanmanızda bir sakınca yoktur. Karbonat ve su kullanarak bir macun hazırlayın ve kokuya sebep olan bakterilerden kurtulmak için koltukaltlarınıza uygulayın.