Evinizdeki malzemelerle yumuşacık saçlar: Kuru ve cansız saçlara nem yağdırın...

Yayınlanma: 12.03.2024 - 21:44

Güncelleme: 12.03.2024 - 21:44

Kuru saçlar genellikle cansız ve mat bir görünüm sergilerler. Ayrıca, kırılmaya daha eğilimli olmaları, ciddi bir saç sorununun işareti olabilir. Saç kuruluğu, saç tipiyle doğrudan ilişkili olduğu kadar beslenme alışkanlıkları ve yanlış ürün kullanımı gibi faktörlerden de etkilenebilir. Ancak, düzenli ve doğru bir bakım rutiniyle kuru saçlarınızın sağlığını yeniden kazanabilirsiniz. Nemlendirici şampuanlar ve saç maskeleri kullanarak saçlarınıza gerekli nem ve besinleri sağlayabilirsiniz. Ayrıca, sıcak su kullanımını azaltmak ve sık sık saçı yıkamamak da saç kuruluğunu önlemeye yardımcı olabilir. Peki cansız saçlar nasıl nemlendirilir? İşte evinizdeki malzemelerle yumuşacık saçlara sahip olmanın sırları...

1. BADEM YAĞI MASKESİ

Malzemeler:

1 yumurtanın sarısı

1 fincan yeşil çay

1 yemek kaşığı badem yağı

Uygulanışı:

Malzemeleri karıştırın.

Saç köklerinize ağır ağır masaj yaparak yedirin.

20 dakika bekleyin.

Sonra şampuanla yıkayın.

Yumurta sıcak suda piştiği için saçlarınızı ılık suyla yıkamalısınız.

2. BAL VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Malzemeler:

1 çay bardağı saf zeytinyağı

1 çay bardağı bal

Uygulanışı:

Bal ile ısınmış zeytinyağını karıştırın.

Bir gün güneş ışığı almayan bir yerde bekletin.

Saç diplerinize yumuşak hareketlerle yedirin.

Sonra başınızı streç film ile sarın.

Yarım saat sonra saçlarınızı şampuanlayıp bol su ile durulayın.

3. ALOE VERA MASKESİ

Malzemeler:

Kullandığınız saç kremi

Aloe vera posası

Uygulanışı:

Kullandığınız saç kreminden 3 yemek kaşığı kadar bir kase içine alın.

Saç kremi üzerine 1 yemek kaşığı kadar aloe vera posası ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Saçlarınızın tamamına bu malzemeleri yedirin ve 30 dakika kadar başınızda havlu olacak şekilde bekleyin.

Maskeyi yıkamak için tercih edilen şampuanınızı kullanabilirsiniz.

4. AVOKADO MASKESİ

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet olgun avokado

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri derin bir kase içinde güzelce ezin.

Krem kıvamını verdikten sonra saçlarınızın uçlarından dibine kadar sürün.

Maskeyi saçınıza sürdükten sonra başınızı havlu ile sarıp bekleyebilirsiniz.

20 dakika kadar bekledikten sonra saçlarınızı şampuanla temizleyebilirsiniz.

5. HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ MASKESİ:

Malzemeler:

1 fincan Hindistan cevizi sütü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Uygulanışı:

Kuru görünen ve solmuş saçlarınıza nem katmak için iki malzemeyi bir kap içinde karıştırın.

Saçlarınızın tamamına olacak şekilde maskeyi yedirin.

20 dakika kadar maskenin saçınızda kalmasını sağlayın.