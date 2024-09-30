Saç kaybına yol açan 6 şaşırtıcı sebep: Saç dökülmesini tetikleyen alışkanlıklar...

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:52

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:57

Saç dökülmesi genellikle yaşlanma ve genetikle ilişkilendirilir ancak pek çok insanın farkında olmadığı başka faktörler de bu soruna yol açabilir. Uzmanlara göre, kadınların %40'ı 40 yaşına gelmeden önce gözle görülür şekilde saç dökülmesi yaşıyor. İşte saç dökülmesine neden olabilcek beklenmedik alışkanlıklar...

SAÇ BAKIM RUTİNİ

Saçınıza nasıl baktığınız ve hangi ürünleri kullandığınız saç dökülmesini etkileyebilir. Uzmanlara göre, saç stilleri, kimyasal işlemler (perma ve ağartma gibi) ve yüksek ısıda kullanılan saç şekillendirici cihazlar saçın kırılmasına ve dökülmesine yol açabilir. Bu nedenle saçlarınızı düzenli olarak kontrol etmeli ve bakım rutininizi gözden geçirmelisiniz.

ÇOK SIK FIRÇALAMAK

Saçınızı fazla fırçalamak saç dökülmesine neden olabilir. Günde 50-100 saç telinin doğal olarak döküldüğünü belirten uzmanlar, saçları çok sık ve sert bir şekilde fırçalamanın saç tellerini zayıflatabileceği konusunda uyarıyor.

FAZLA VİTAMIN ALIMI

Vitaminler sağlıklı bir yaşamın temel taşlarıdır, ancak aşırı alındıklarında saç dökülmesine yol açabilirler. Özellikle A ve D vitaminleri ile aşırı protein tüketimi saç kaybına neden olabilir. Bu nedenle vitamin ve besin takviyelerini dikkatli bir şekilde kullanmak önemlidir.

TRAVMATİK OLAYLAR

Büyük stres veya travmatik olaylar da saç dökülmesini tetikleyebilir. Uzmanlar, stresin saç köklerini olumsuz etkilediğini ve zamanla saçların incelmesine yol açabileceğini belirtiyor. Bu tür durumlarda stres yönetimi önemli bir rol oynuyor.

REÇETELİ İLAÇLAR

Doğum kontrol hapları, antidepresanlar ve kan inceltici ilaçlar gibi reçeteli ilaçlar da saç dökülmesine yol açabilir. Doktorlar, ilaç kullanımına başlamadan önce bu tür yan etkilerin gözden geçirilmesini öneriyor.

ALTTA YATAN TIBBİ SORUNLAR

Diyabet, anemi ve tiroid dengesizlikleri gibi bazı sağlık sorunları da saç dökülmesine neden olabilir. Özellikle tiroid sorunları kontrol altına alındığında, saç dökülmesi durabilir ve saçlar yeniden uzamaya başlayabilir.