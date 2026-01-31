Saçı kendi halinde kurumaya bırakmak yarardan çok zarar veriyor...

Saç bakımında "ısı kullanımı", genellikle yıpranmanın baş sorumlusu olarak görülür. Bu nedenle pek çok kişi, duştan sonra saçlarını havluya sarıp saatlerce nemli bekletmeyi veya kendi kendine kuruması için açık bırakmayı tercih eder. Ancak yapılan incelemeler, saçın suyla temas ettiği sürenin uzamasının, fön makinesinin kontrollü ısısından daha yıkıcı etkiler yarattığını ortaya koydu. Saç teli ıslandığında suyu emerek şişer ve dış zırhı zorlayarak açılmasına neden olur.

Bu şişme ve inme döngüsünün sürekli tekrarlanması, yapısal bozulmaya yol açar. Islak saçın elastikiyetinin artması, ancak dayanıklılığının azalması; bu süreçte yapılan tarama işlemi veya yastığa sürtünme saçın lastik gibi kopmasına neden olur. Ayrıca nemli saç derisinin uzun süre ıslak kalması, mantar ve kepek oluşumunu tetikler.

KURUTMA MAKİNESİ EN DÜŞÜK AYARDA KULLANILMALI

Uzmanlar, saç sağlığını korumak için en ideal yöntemin "kademeli kurutma" olduğunu belirtir. Saç mikrofiber bir havluyla nazikçe alındıktan sonra, kurutma makinesinin en düşük ısı ayarında ve saça en az 15 cm uzaktan tutularak kurutulmalı.