Saçı olmayan çocuklar için ücretsiz peruk yapıyor

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:36

Ankara'da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı, Türkiye'nin çeşitli illerinde, kanser ve genetik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle saçı olmayan çocukların hayalini gerçekleştiriyor. Kirazlı, müşterilerinin bağışladığı, doğal ve işlem görmemiş saçlardan, saçı olmayan çocuklara kafa ölçülerine göre özel peruk tasarlıyor.

Genetik rahatsızlıklar nedeniyle doğuştan saçı olmayan Suriyeli Hale Bereket'in (8), "Keşke benim de saçım olsa" mesajına kayıtsız kalmayan Kirazlı, kızın da hayalini gerçekleştirdi.

Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj attığını söyleyen Kirazlı, "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan çocuklara saç yapmaya başladım. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk var" dedi.

'ÇOCUKLARIN SAÇLARIYLA DOLAŞMASINI İSTEDİK'

Kirazlı, sosyal medyadan gelen mesajlara kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Çocuklarımızın kimsenin dikkatini çekmeden, okulda saçlarıyla özgürce dolaşmasını istedik. Vicdanen çok rahatım. Duyarlı insanlarımız bize bağış yoluyla saçlarını gönderiyor. Çocuklara daha uygun ve sağlıklı bir şeyler verebilmek adına benim başlattığım bir proje. 2015 yılından beri devam ettiriyorum. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyoruz. İçim buruk, duygu doluyum. Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa" diye konuştu.