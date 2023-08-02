Saçlarınız dökülüyorsa bu hataları yapmaktan hemen vazgeçin! Saçınızın dökülmesini 5 kat hızlandırıyor...

Yayınlanma: 02.08.2023 - 16:56

Güncelleme: 02.08.2023 - 16:56

Saçlar, güzelliğimizin ve kişisel stilimizin önemli bir parçası olarak kendimize özgü bir ifade aracıdır ve yaz aylarında da özellikle dikkat etmemiz gereken bir konudur.

Yazın tadını çıkarırken saçlarımızın etkilendiğini farketmesek de saç sorunlarıyla en çok yazın karşılaşıyoruz. Yazın saçlarımızı korumak için bilinçli alışkanlıklar edinmek ve zararlı etkenlerden kaçınmak önemlidir. Medikal Estetik Hekimi Dr.Mert Gençoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Yazın saçlara zarar veren bazı yaygın etkenler şunlardır:

1.Uzun Süreli Güneş Işığı: Uzun süre güneşe maruz kalmak saçların pigment dengesini bozar ve renk değişikliklerine neden olabilir ve yine saçın doğal yağ dengesini de bozarak kuru ve yıpranmış, mat bir görünüme yol açabilir.

2.Deniz Suyu ve Klorlu Su: Deniz suyu ve havuzlardaki klorlu su, saçları kurutma eğilimindedir, saçların nemini alabilir ve kırılganlaşmalarına neden olabilir. Deniz suyu, tuz içeriği nedeniyle, saçların doğal yağ dengesini bozabilir ve nemini çekebilir, bu da saçların kuru ve mat görünmesine neden olabilir. Klorlu su, saçları kurutabilir ve saç tellerinin yapısını bozabilir.

3.Sıcak Aletler: Fön makinesi, saç maşası, saç düzleştirici gibi sıcak aletler düzenli kullanıldığında saçları kurutabilir, kırılganlaştırabilir ve saç uçlarında yıpranmaya neden olabilir.

4.Saçları Sürekli Sıkı Toplamak: Saçları sıkı bir şekilde toplamak, örgü yapmak, atkuyruğu gibi sıkı saç modelleri kafa derisine sürekli bir gerilim yaratır. Saçın sürekli çekilmesi saç köklerine ve saç tellerine zamanla hasar verir.

5.Saçı Fazla Yıkamak Ve Aşırı Şampuan Kullanımı: Sık sık saç yıkamak, saçtaki doğal yağların sürekli olarak arındırılmasına neden olabilir. Bu, saçın kurumasına ve kırılgan hale gelmesine yol açabilir. Aynı zamanda aşırı şampuan kullanmak saçları kurutabilir ve doğal yağ dengesini bozabilir.





6.Saçları Taramak: Saçları sık ve hızlı bir şekilde fırçalamak, özellikle ıslakken saç kırılmasına yol açabilir. Çünkü saçlar ıslakken daha kırılgandır.Saçlarınızı ıslakken fırçalamak yerine, havlu ile hafifçe kurulayın ve doğal olarak kurumasına izin verin.

7.Hava Kirliliği: Hava kirliliği, atmosfere salınan zararlı partiküller, gazlar ve kimyasal maddelerin yoğunluğunun artmasıyla ortaya çıkar. Bu kirlilik, havada süspansiyon halindeki kirleticilerin saçınıza ve saç derinize yapışmasına neden olur ve kirli hava saçlarda birikerek saç sağlığını olumsuz etkileyebilir.

SAÇLARIN SAĞLIKLI OLMASI İÇİN NELER YAPILMALI

Dr.Mert Gençoğlu, "Basit önlemler ve düzenli saç bakımı uygulamalarıyla bu etkileri en aza indirgemek mümkündür. Saçlarınızı nemli tutmak, koruyucu ürünler kullanmak ve dengeli bir beslenmeyle, yaz mevsiminde bile sağlıklı ve güzel saçlara sahip olabilirsiniz. Unutmayın, güzel ve sağlıklı saçlar, kendinizi iyi hissetmenize ve güveninizi arttırmanıza yardımcı olur." dedi.