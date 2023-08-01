7 günde 4 kilo verdiren mucizevi diyet formülü! Mum diyeti ile mum gibi eriyeceksiniz...

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu diyeti sakın kaçırmayın. Mum diyeti ile kısa sürede mum gibi eriyebilirsiniz...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 15:56
7 günde 4 kilo verdiren mucizevi diyet formülü! Mum diyeti ile mum gibi eriyeceksiniz...
Abone Ol google-news

Yazın gelmesiyle birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyenler kendilerine uygun olan diyeti bulmaya çalışıyor. Dr. Murat Topoğlu'nun mum diyeti tarifine göre mum diyeti ile 1 haftada mum gibi eriyebilirsiniz.

Mum diyeti başladığınızda midenizdeki suyun azaldığını ve sizi uzun süreli tok kalmanızı sağlayacak. Eğer kilo verme veya sağlıklı beslenme konusunda endişeleriniz varsa bu diyeti uyfulayabilirsiniz. İşte, Dr. Murat Topaloğlu'nun mucizevi mum diyeti formülü...

MUM DİYETİ TARİFİ

İçindekiler;

  • 1 kase yoğurt
  • 2 avuç leblebi
  • 1 tutam sumak

Hazırlanışı;

  • 1 kase yoğurtun içine havanda dövdüğünüz leblebileri dökün,
  • Kazırladığınız karışıma 1 çay kaşığı sumak dökerek yeniden karıştırın,

Afiyet olsun...



diyet mum mum diyeti diyet formülü sağlık haberleri Dr. Murat Topoğlu

İlgili Haberler

Hollywood diyeti nedir, nasıl yapılır? Hollywood diyetinin zararları ve faydaları neler?

Hollywood diyeti nedir, nasıl yapılır? Hollywood diyetinin zararları ve faydaları neler?
Uzman diyetisyenden hızlı kilo verme tüyosu

Uzman diyetisyenden hızlı kilo verme tüyosu
Ketojenik diyet, epilepsili çocuklarda nöbet kontrolü sağlıyor

Ketojenik diyet, epilepsili çocuklarda nöbet kontrolü sağlıyor

En Çok Okunan Haberler