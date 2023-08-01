7 günde 4 kilo verdiren mucizevi diyet formülü! Mum diyeti ile mum gibi eriyeceksiniz...

Yayınlanma: 01.08.2023 - 15:56

Güncelleme: 01.08.2023 - 15:56

Yazın gelmesiyle birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyenler kendilerine uygun olan diyeti bulmaya çalışıyor. Dr. Murat Topoğlu'nun mum diyeti tarifine göre mum diyeti ile 1 haftada mum gibi eriyebilirsiniz.

Mum diyeti başladığınızda midenizdeki suyun azaldığını ve sizi uzun süreli tok kalmanızı sağlayacak. Eğer kilo verme veya sağlıklı beslenme konusunda endişeleriniz varsa bu diyeti uyfulayabilirsiniz. İşte, Dr. Murat Topaloğlu'nun mucizevi mum diyeti formülü...

MUM DİYETİ TARİFİ

İçindekiler;

1 kase yoğurt

2 avuç leblebi

1 tutam sumak

Hazırlanışı;

1 kase yoğurtun içine havanda dövdüğünüz leblebileri dökün,

Kazırladığınız karışıma 1 çay kaşığı sumak dökerek yeniden karıştırın,

Afiyet olsun...



