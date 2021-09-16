Sadakatsiz dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı

16 Eylül 2021 Perşembe, 11:30

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizi, 3 aylık aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz, 22 Eylül Çarşamba akşamı ekrana dönüyor.

Final sahnesine Derin ve Asya'nın arabayla uçurumdan düştüğü anlar damga vurmuştu. İkilinin ölüp ölmediği soruları merak ediliyordu.

Dizinin yeni sezon fragmanında ise Asya sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederken Derin'in tekerlekli sandalyede olması dikkat çekti.