Sadece 2 malzeme! En kolay unsuz kek tarifi
Gluten alerjisi olanlar ya da diyet yapanlar için unlu tarifleri tüketmek sakıncalı olabiliyor. Kabarma derdi olmayan bu basit ve lezzetli kek tarifini un kullanmadan da pişirebilirsiniz.
Ana maddeleri yumurta, un ve şeker olan, içerisine kuru üzüm, kakao, fındık vb. konularak pişirilen kek tarifleri mis gibi kokusuyla mutfakların vazgeçilmezi olsa da beyaz un tüketmek uzmanlar tarafından pek önerilmiyor. Peki kabarma derdi olmayan, sadece iki malzemeden oluşan ve un kullanmanıza gerek olmayan bir kek yapmak ister miydiniz? İşte çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak o kek tarifi...
2 MALZEMELİ UNSUZ KEK
Malzemeler
- 1 yumurta
- 50 gram %55 bitter Antep fıstıklı çikolata
Nasıl Yapılır?
- 50 gram %55 bitter Antep fıstıklı çikolatayı benmari usulü eritin.
- Çikolata eriyip biraz soğuyunca yumurta sarısını çikolataya ekleyip çatalla karıştırın.
- Ayrı bir kapta yumurta beyazını mikserle kar gibi köpük köpük oluncaya kadar çırpın.
- Yumurta beyazını üç seferde azar azar çikolataya ekleyip çatalla karıştırın.
- Porsiyonluk toprak bir kabın içine yağlı kağıt serin.
- Önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 25 dakika pişirin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun...
Kaynak: Lezzet
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