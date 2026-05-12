Sadece birkaç saat yaşıyorlar: Dünyanın en kısa ömürlü hayvanları

Doğadaki bazı canlılar yalnızca birkaç saat ya da birkaç gün yaşayarak yaşam döngülerini tamamlıyor. Kimi türler doğduktan hemen sonra çiftleşip hayatını kaybederken, bazıları yetişkinliğe ulaştıktan sonra sadece bir gün yaşayabiliyor. İşte dünyanın en kısa ömürlü hayvanları ve dikkat çeken özellikleri…

1. MAYIS SİNEĞİ

Mayfly, dünyanın en kısa ömürlü canlılarından biri olarak biliniyor. Bazı türleri yetişkin hale geldikten sonra yalnızca birkaç saat yaşayabiliyor. Bu kısa sürede çiftleşip yumurtlayan mayıs sinekleri daha sonra yaşamlarını yitiriyor.

2. CÜCE GOBİ BALIĞI (EVİOTA SİGİLLATA)

Bilinen en kısa ömürlü omurgalılardan biri. Hint ve Pasifik Okyanusu’ndaki mercan resiflerinde yaşayan bu minik balık, sadece 59 günlük bir yaşam süresine sahip.

3. İŞÇİ ARILAR

Honey bee işçileri yoğun çalışma temposu nedeniyle kısa ömürlü olabiliyor. Özellikle yaz aylarında çalışan arıların ömrü yaklaşık 5-6 hafta sürüyor.

4. LABORD’UN BUKALEMUNU

Labord's chameleon, omurgalılar arasında en kısa ömürlü türlerden biri olarak kabul ediliyor. Madagaskar’da yaşayan bu bukalemun türü, yumurtadan çıktıktan sonra yaklaşık 4-5 ay içinde yaşamını tamamlıyor.

5. DRONE KARINCALAR

Ant kolonilerindeki erkek karıncaların yaşamı oldukça kısa sürüyor. Çiftleşme sonrası kısa sürede ölen drone karıncalar, koloninin devamı için görev yapıyor.

HAYVANLARIN YAŞAM SÜRESİ NEDEN FARKLILIK GÖSTERİYOR?

Uzmanlara göre canlıların yaşam süresi; genetik yapı, çevresel koşullar, beslenme düzeni ve av-avcı ilişkileri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Bazı türler hızlı üreyebilmek için kısa yaşam döngüsüne sahip olurken, bazı canlılar onlarca yıl yaşayabiliyor.