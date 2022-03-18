Sadri Alışık kimdir? Ne zaman vefat etti, hastalığı neydi? İşte hayat hikayesi

18 Mart 2022 Cuma, 14:06

Dram rolleriyle başladığı oyunculuk kariyerini, oynadığı komedi karakterleriyle zirveye taşıyan Sadri Alışık, 'Turist Ömer' karakteriyle hafızalarda yer edindi. 'Şaka ile Karışık', 'Fıstık Gibi Maşallah', 'Helal Olsun Ali Abi' ve 'Ah Güzel İstanbul' gibi birçok önemli filmde rol alan ünlü oyuncu, "Yalvarmaktansa kaybetmeyi tercih ederim. Prensip meselesi...", "Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız sonra da ister istemez 'Gidiyorum Elveda' şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun", "Şu hayatın falanları filanları malum...", "Ama kabahat bende değil, şarkıdaki o kızda" gibi unutulmaz birçok repliğe de imza attı.

SADRİ ALIŞIK'IN HAYATI

5 Nisan 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık; oyuncu Çolpan İlhan'ın eşidir, oyuncu Kerem Alışık'ın babasıdır.

Oyunculuğa ilgisi çocukluk yıllarında başladı, okul piyeslerinde rol aldı. İstanbul'da Beykoz Ortaokulu'ndan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim bölümünde eğitim gördü.

Sahneye ilk kez 1939 yılında Eminönü Halkevi'nde çıkan Sadri Alışık, 1943 yılında Raşit Rıza Tiyatrosu'na transfer oldu. Beyoğlu Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi çeşitli tiyatro topluluklarında yer aldı.

Sadri Alışık, 1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı filmle ilk sinema deneyimini yaşadı. Sinemada 1961-1962 yıllarında Nejat Saydam'ın yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak oynadığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti ve seyircinin beğenisini topladı.

Sanat hayatı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ ile beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Kerem Alışık ve Sadri Alışık

ÖZEL YAŞAMI

Sinema kariyerinin yanı sıra bir dönem 45'lik plaklar doldurdu ve gazinolarda çalıştı. Ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlandı. Öte yandan yağlı boya ve kara kalem tablolar yaptı.

Bir süre oyuncu Neriman Esen ile evli kalan Sadri Alışık, 1959 yılında oyuncu Çolpan İlhan (d.1936) ile evlendi. Bu evlilikten tek çocuğu Kerem Alışık (d.1960) dünyaya geldi.

SADRİ ALIŞIK'IN ÖLÜMÜ

Sadri Alışık; karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan (ö.2014) tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri veriliyor.

Çolpan İlhan, Kerem Alışık, Sadri Alışık

SADRİ ALIŞIK FİLMLERİ

1944 - Günahsızlar

1949 - Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm

1950 - İstanbul Geceleri (Kemal)

1950 - Çakırcalı Mehmet Efe

1951 - İstanbul Çiçekleri

1951 - Hürriyet Şarkısı

1951 - Allaha Ismarladık

1951 - Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı Maraş

1951 - Tanrı Şahidimdir

1951 - Vatan ve Namık Kemal

1952 - Yavuz Sultan Selim Ağlıyor

1952 - İki Süngü Arasında

1953 - Suçlu Benim

1953 - Soygun

1953 - Halıcı Kız

1955 - Beyaz Şehir

1955 - Battal Gazi Geliyor (Eflahun)

1955 - Sevdiğim Sendin

1955 - Izdırap Şarkısı

1956 - Beş Hasta Var (Nusret)

1957 - Kahpenin Aşkı

1958 - İftira

1958 - İstanbul Macerası

1958 - Duvaklı Göl

1958 - Altın Kafes (Recep)

1959 - Ben Kahpe Değilim (Ahmet)

1959 - Yalnızlar Rıhtımı (Rıdvan Kaptan)

1959 - Şeytan Mayası

1959 - Zümrüt (Fuat)

1959 - Kalpaklılar

1959 - Hicran Yarası

1959 - Vatan Uğruna / Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka

1959 - Düşman Yolları Kesti (İdris Bey)

1961 - Utanmaz Adam (Cengiz Han)

1961 - Küçük Hanımefendi (Bülent)

1961 - Aşkın Saati Gelince (Nuri)

1961 - Külkedisi

1961 - Silahlar Konuşuyor

1961 - Seni Benden Alamazlar

1961 - Şahane Kadın

1961 - Seviştiğimiz Günler (Bülent)

1962 - Daima Kalbimdesin (Tarık)

1962 - Küçük Hanımın Şoförü (Bülent)

1962 - Ayşecik Yavru Melek (Kenan)

1962 - Küçük Hanım Avrupa'da (Bülent Soysal)

1962 - Hayat Bazen Tatlıdır (Semih)

1962 - Fatoş'un Bebekleri (Suat)

1962 - Küçük Hanımın Kısmeti

1963 - Acı Aşk

1963 - Maceralar Kralı (İsmet)

1963 - Çalınan Aşk (Necmi)

1963 - Korkusuz Kabadayı

1963 - İlk Göz Ağrısı (Adem)

1963 - Arka Sokaklar (Nejat Bey)

1963 - Dişi Kurt (Kudret Reis)

1963 - Geçim Dünyası

1963 - Bize de mi Numara

1963 - Üç Öfkeli Genç

1963 - Helal Olsun Ali Abi (Turist Ömer)

1963 - Aman Kimse Duymasın

1963 - Kendini Arayan Adam (Necdet)

1964 - Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

1964 - Hızır Dede (Samim)

1964 - Anadolu Çocuğu (Kasımpaşalı Kara Ali)

1964 - Ayşecik Cimcime Hanım (Turist Ömer)

1964 - Afilli Delikanlılar (Salih)

1964 - Taşralı Kız (Sami)

1964 - Avare (Sedat)

1964 - Sıkı Dur Geliyorum

1964 - Turist Ömer (Turist Ömer)

1964 - Uçurumdaki Kadın

1964 - Erkek Sözü

1964 - Sokakların Kanunu (Yakışıklı Ertuğrul)

1964 - Beş Şeker Kız

1964 - Köye Giden Gelin

1964 - Ahtapotun Kolları

1964 - Bomba Gibi Kız (Kenan)

1964 - Fıstık Gibi Maşallah (Fikri/Fikriye)

1964 - Kelebekler Çift Uçar

1965 - Hırsız (Osman)

1965 - Soytarı (Ethem)

1965 - Sana Lâyık Değilim (Osman)

1965 - Pantolon Bankası

1965 - Yankesicinin Aşkı (Osman)

1965 - Turist Ömer Dümenciler Kralı (Turist Ömer)

1965 - Şaka ile Karışık (Ofsayt Osman)

1965 - Kocamın Nişanlısı

1965 - Adım Çıkmış Sarhoşa

1965 - Komşunun Tavuğu (Şadi Soyubüyük)

1965 - Seveceksen Yiğit Sev

1965 - Üç Kardeşe Bir Gelin (Sabri)

1965 - Serseri Aşık (Doktor)

1965 - Berduş Milyoner

1965 - Nazar Değmez İnşallah

1965 - Ava Giden Avlanır

1966 - Boyacı (Dalgacı Mahmut)

1966 - Karakolda Ayna Var (Taş Kasaplı Necati)

1966 - Sokak Kızı (Murat Giray)

1966 - Efkârlıyım Abiler (Gönlübol Arif)

1966 - Kaderin Cilvesi (Ahmet)

1966 - Ah Güzel İstanbul (Haşmet İbriktaroğlu)

1966 - Milyonerin Kızı / İntikam Hırsı

1966 - Seni Bekleyeceğim

1966 - Turist Ömer Almanya'da (Turist Ömer)

1966 - Şoför Deyip Geçmeyin

1966 - Sevgilim Bir Artistti

1966 - Gariban (Gariban Ali)

1966 - Günahkar Kadın (Osman)

1967 - Akşamcı (Osman)

1967 - Bitirimsin Abi (Kazım)

1967 - Hindistan Cevizi (Osman)

1967 - Serseri (Kazım)

1967 - Ringo Kazım

1967 - Ağır Suç (Şevket)

1967 - Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (Şaşkın Hafiye)

1967 - Marko Paşa

1967 - Serseriler Kralı

1967 - Bekâr Odası (Kazım)

1967 - Gecekondu Peşinde

1967 - Kız Kolunda Damga Var

1968 - Paydos (Öğretmen Murtaza)

1968 - Efkarlı Sosyetede (Efkarlı Arif)

1968 - Benimle Evlenir Misin (Cafer)

1968 - Yara

1968 - Agora Meyhanesi

1968 - Dertli Gönlüm

1968 - Kırmızı Fener Sokağı

1969 - Menekşe Gözler

1969 - Muhabbet Kuşu (İbrahim)

1969 - Acı İle Karışık (Osman)

1969 - Ağlama Değmez Hayat (Osman)

1969 - Turist Ömer Arabistan'da (Turist Ömer)

1969 - Kaldırım Çiçeği

1969 - Hancı (Turhan)

1969 - Damga

1969 - Altın Kalpler

1970 - Zalim

1970 - Tatlı Hayal

1970 - Fatoş Talihsiz Yavru (Gariban)

1970 - İşler Karışık (Hüsnü/Orhan)

1970 - Ah Müjgan Ah (Hüsnü)

1970 - Darıldın mı Cicim Bana (Osman)

1970 - İç Güveysi

1970 - Arkadaşlık Öldü mü? (Osman)

1970 - Talihsiz Baba

1970 - Erkeklik Öldü mü Abiler

1970 - Turist Ömer Yamyamlar Arasında (Turist Ömer)

1970 - Fıstık Gibi (Fikri/Fikriye)

1970 - Afacan (Osman)

1971 - Tamam mı Canım (Ali)

1971 - Cımbız Ali / Yırtık Niyazi

1971 - Kavanoz Dipli Dünya

1971 - Sevdiğim Uşak

1971 - Çılgın Yenge

1971 - Ali Baba Kırk Haramiler (Ali Baba)

1971 - Ayıpettin Şemsettin

1971 - Turist Ömer Boğa Güreşçisi (Turist Ömer)

1971 - Üvey Ana (Emin)

1971 - Afacan Küçük Serseri (Hüsnü)

1971 - Toto Kralı

1972 - Ay Aman Of

1972 - Kırk Yalan Memiş (Memiş)

1972 - Aynı Yolun Yolcusu

1972 - Gelinlik Kızlar (Sadi)

1972 - Afacan Harika Çocuk (Kazım)

1972 - Sevgili Hocam

1973 - Tatlım (Ferit)

1973 - Balıkçı Osman (Osman)

1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda (Turist Ömer)

1973 - Dikiz Aynası

1973 - Dertli (Haşmet)

1974 - Atını Seven Kovboy (Red Kit)

1974 - Ayyaş

1974 - Ne Hakem

1975 - Haşhaş (Recep)

1975 - Deli Deli Tepeli (Konuk Oyuncu)

1976 - Baş Belası (Baba)

1976 - Ben Sana Mecburum (Hasan)

1976 - Saffet Beni Affet (Saffet)

1976 - Hamza Dalar Osman Çalar (Osman)

1977 - Seyahatname

1977 - Acı Hatıralar (Osman)

1986 - Babamın Namusu

1986 - Eşşek Oğlum ve Ben

1986 - Çapkın Baba (Reşit Ağa)

1986 - Kız Babası (Vedat)

1986 - Babasının Oğlu (Konuk Oyuncu)

1986 - Bebek Davası (Mahir)

1986 - Şalvar Bank (Reşit)

1994 - Yengeç Sepeti

SADRİ ALIŞIK DİZİLERİ

1983-1985 - Kartallar Yüksek Uçar (Banazlı İsmail)

1986-1988 - Çalıkuşu (Miralay Hayrullah Bey)

1987-1989 - Saat Sabahın Dokuzu

SADRİ ALIŞIK PLAKLARI

1964 - Avare / Dalgamıza Bakalım

1964 - Tophane Rıhtımında / Turist Ömer

1970 - Turist Ömer Arabistan'da / Turist Ömer