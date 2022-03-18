Sadri Alışık kimdir? Ne zaman vefat etti, hastalığı neydi? İşte hayat hikayesi
Türkiye'nin prestijli okullarından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyan Sadri Alışık, ilk kez 1939 yılında tiyatro sahnesine çıktı. 200'den fazla sinema filminde rol alarak Yeşilçam'ın kült isimlerinden biri oldu. İşte, Sadri Alışık biyografisi...
Dram rolleriyle başladığı oyunculuk kariyerini, oynadığı komedi karakterleriyle zirveye taşıyan Sadri Alışık, 'Turist Ömer' karakteriyle hafızalarda yer edindi. 'Şaka ile Karışık', 'Fıstık Gibi Maşallah', 'Helal Olsun Ali Abi' ve 'Ah Güzel İstanbul' gibi birçok önemli filmde rol alan ünlü oyuncu, "Yalvarmaktansa kaybetmeyi tercih ederim. Prensip meselesi...", "Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız sonra da ister istemez 'Gidiyorum Elveda' şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun", "Şu hayatın falanları filanları malum...", "Ama kabahat bende değil, şarkıdaki o kızda" gibi unutulmaz birçok repliğe de imza attı.
SADRİ ALIŞIK'IN HAYATI
5 Nisan 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık; oyuncu Çolpan İlhan'ın eşidir, oyuncu Kerem Alışık'ın babasıdır.
Oyunculuğa ilgisi çocukluk yıllarında başladı, okul piyeslerinde rol aldı. İstanbul'da Beykoz Ortaokulu'ndan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim bölümünde eğitim gördü.
Sahneye ilk kez 1939 yılında Eminönü Halkevi'nde çıkan Sadri Alışık, 1943 yılında Raşit Rıza Tiyatrosu'na transfer oldu. Beyoğlu Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi çeşitli tiyatro topluluklarında yer aldı.
Sadri Alışık, 1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı filmle ilk sinema deneyimini yaşadı. Sinemada 1961-1962 yıllarında Nejat Saydam'ın yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak oynadığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti ve seyircinin beğenisini topladı.
Sanat hayatı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ ile beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Kerem Alışık ve Sadri Alışık
ÖZEL YAŞAMI
Sinema kariyerinin yanı sıra bir dönem 45'lik plaklar doldurdu ve gazinolarda çalıştı. Ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlandı. Öte yandan yağlı boya ve kara kalem tablolar yaptı.
Bir süre oyuncu Neriman Esen ile evli kalan Sadri Alışık, 1959 yılında oyuncu Çolpan İlhan (d.1936) ile evlendi. Bu evlilikten tek çocuğu Kerem Alışık (d.1960) dünyaya geldi.
SADRİ ALIŞIK'IN ÖLÜMÜ
Sadri Alışık; karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında hayatını kaybetti.
Cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan (ö.2014) tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri veriliyor.
Çolpan İlhan, Kerem Alışık, Sadri Alışık
SADRİ ALIŞIK FİLMLERİ
1944 - Günahsızlar
1949 - Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm
1950 - İstanbul Geceleri (Kemal)
1950 - Çakırcalı Mehmet Efe
1951 - İstanbul Çiçekleri
1951 - Hürriyet Şarkısı
1951 - Allaha Ismarladık
1951 - Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı Maraş
1951 - Tanrı Şahidimdir
1951 - Vatan ve Namık Kemal
1952 - Yavuz Sultan Selim Ağlıyor
1952 - İki Süngü Arasında
1953 - Suçlu Benim
1953 - Soygun
1953 - Halıcı Kız
1955 - Beyaz Şehir
1955 - Battal Gazi Geliyor (Eflahun)
1955 - Sevdiğim Sendin
1955 - Izdırap Şarkısı
1956 - Beş Hasta Var (Nusret)
1957 - Kahpenin Aşkı
1958 - İftira
1958 - İstanbul Macerası
1958 - Duvaklı Göl
1958 - Altın Kafes (Recep)
1959 - Ben Kahpe Değilim (Ahmet)
1959 - Yalnızlar Rıhtımı (Rıdvan Kaptan)
1959 - Şeytan Mayası
1959 - Zümrüt (Fuat)
1959 - Kalpaklılar
1959 - Hicran Yarası
1959 - Vatan Uğruna / Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka
1959 - Düşman Yolları Kesti (İdris Bey)
1961 - Utanmaz Adam (Cengiz Han)
1961 - Küçük Hanımefendi (Bülent)
1961 - Aşkın Saati Gelince (Nuri)
1961 - Külkedisi
1961 - Silahlar Konuşuyor
1961 - Seni Benden Alamazlar
1961 - Şahane Kadın
1961 - Seviştiğimiz Günler (Bülent)
1962 - Daima Kalbimdesin (Tarık)
1962 - Küçük Hanımın Şoförü (Bülent)
1962 - Ayşecik Yavru Melek (Kenan)
1962 - Küçük Hanım Avrupa'da (Bülent Soysal)
1962 - Hayat Bazen Tatlıdır (Semih)
1962 - Fatoş'un Bebekleri (Suat)
1962 - Küçük Hanımın Kısmeti
1963 - Acı Aşk
1963 - Maceralar Kralı (İsmet)
1963 - Çalınan Aşk (Necmi)
1963 - Korkusuz Kabadayı
1963 - İlk Göz Ağrısı (Adem)
1963 - Arka Sokaklar (Nejat Bey)
1963 - Dişi Kurt (Kudret Reis)
1963 - Geçim Dünyası
1963 - Bize de mi Numara
1963 - Üç Öfkeli Genç
1963 - Helal Olsun Ali Abi (Turist Ömer)
1963 - Aman Kimse Duymasın
1963 - Kendini Arayan Adam (Necdet)
1964 - Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
1964 - Hızır Dede (Samim)
1964 - Anadolu Çocuğu (Kasımpaşalı Kara Ali)
1964 - Ayşecik Cimcime Hanım (Turist Ömer)
1964 - Afilli Delikanlılar (Salih)
1964 - Taşralı Kız (Sami)
1964 - Avare (Sedat)
1964 - Sıkı Dur Geliyorum
1964 - Turist Ömer (Turist Ömer)
1964 - Uçurumdaki Kadın
1964 - Erkek Sözü
1964 - Sokakların Kanunu (Yakışıklı Ertuğrul)
1964 - Beş Şeker Kız
1964 - Köye Giden Gelin
1964 - Ahtapotun Kolları
1964 - Bomba Gibi Kız (Kenan)
1964 - Fıstık Gibi Maşallah (Fikri/Fikriye)
1964 - Kelebekler Çift Uçar
1965 - Hırsız (Osman)
1965 - Soytarı (Ethem)
1965 - Sana Lâyık Değilim (Osman)
1965 - Pantolon Bankası
1965 - Yankesicinin Aşkı (Osman)
1965 - Turist Ömer Dümenciler Kralı (Turist Ömer)
1965 - Şaka ile Karışık (Ofsayt Osman)
1965 - Kocamın Nişanlısı
1965 - Adım Çıkmış Sarhoşa
1965 - Komşunun Tavuğu (Şadi Soyubüyük)
1965 - Seveceksen Yiğit Sev
1965 - Üç Kardeşe Bir Gelin (Sabri)
1965 - Serseri Aşık (Doktor)
1965 - Berduş Milyoner
1965 - Nazar Değmez İnşallah
1965 - Ava Giden Avlanır
1966 - Boyacı (Dalgacı Mahmut)
1966 - Karakolda Ayna Var (Taş Kasaplı Necati)
1966 - Sokak Kızı (Murat Giray)
1966 - Efkârlıyım Abiler (Gönlübol Arif)
1966 - Kaderin Cilvesi (Ahmet)
1966 - Ah Güzel İstanbul (Haşmet İbriktaroğlu)
1966 - Milyonerin Kızı / İntikam Hırsı
1966 - Seni Bekleyeceğim
1966 - Turist Ömer Almanya'da (Turist Ömer)
1966 - Şoför Deyip Geçmeyin
1966 - Sevgilim Bir Artistti
1966 - Gariban (Gariban Ali)
1966 - Günahkar Kadın (Osman)
1967 - Akşamcı (Osman)
1967 - Bitirimsin Abi (Kazım)
1967 - Hindistan Cevizi (Osman)
1967 - Serseri (Kazım)
1967 - Ringo Kazım
1967 - Ağır Suç (Şevket)
1967 - Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (Şaşkın Hafiye)
1967 - Marko Paşa
1967 - Serseriler Kralı
1967 - Bekâr Odası (Kazım)
1967 - Gecekondu Peşinde
1967 - Kız Kolunda Damga Var
1968 - Paydos (Öğretmen Murtaza)
1968 - Efkarlı Sosyetede (Efkarlı Arif)
1968 - Benimle Evlenir Misin (Cafer)
1968 - Yara
1968 - Agora Meyhanesi
1968 - Dertli Gönlüm
1968 - Kırmızı Fener Sokağı
1969 - Menekşe Gözler
1969 - Muhabbet Kuşu (İbrahim)
1969 - Acı İle Karışık (Osman)
1969 - Ağlama Değmez Hayat (Osman)
1969 - Turist Ömer Arabistan'da (Turist Ömer)
1969 - Kaldırım Çiçeği
1969 - Hancı (Turhan)
1969 - Damga
1969 - Altın Kalpler
1970 - Zalim
1970 - Tatlı Hayal
1970 - Fatoş Talihsiz Yavru (Gariban)
1970 - İşler Karışık (Hüsnü/Orhan)
1970 - Ah Müjgan Ah (Hüsnü)
1970 - Darıldın mı Cicim Bana (Osman)
1970 - İç Güveysi
1970 - Arkadaşlık Öldü mü? (Osman)
1970 - Talihsiz Baba
1970 - Erkeklik Öldü mü Abiler
1970 - Turist Ömer Yamyamlar Arasında (Turist Ömer)
1970 - Fıstık Gibi (Fikri/Fikriye)
1970 - Afacan (Osman)
1971 - Tamam mı Canım (Ali)
1971 - Cımbız Ali / Yırtık Niyazi
1971 - Kavanoz Dipli Dünya
1971 - Sevdiğim Uşak
1971 - Çılgın Yenge
1971 - Ali Baba Kırk Haramiler (Ali Baba)
1971 - Ayıpettin Şemsettin
1971 - Turist Ömer Boğa Güreşçisi (Turist Ömer)
1971 - Üvey Ana (Emin)
1971 - Afacan Küçük Serseri (Hüsnü)
1971 - Toto Kralı
1972 - Ay Aman Of
1972 - Kırk Yalan Memiş (Memiş)
1972 - Aynı Yolun Yolcusu
1972 - Gelinlik Kızlar (Sadi)
1972 - Afacan Harika Çocuk (Kazım)
1972 - Sevgili Hocam
1973 - Tatlım (Ferit)
1973 - Balıkçı Osman (Osman)
1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda (Turist Ömer)
1973 - Dikiz Aynası
1973 - Dertli (Haşmet)
1974 - Atını Seven Kovboy (Red Kit)
1974 - Ayyaş
1974 - Ne Hakem
1975 - Haşhaş (Recep)
1975 - Deli Deli Tepeli (Konuk Oyuncu)
1976 - Baş Belası (Baba)
1976 - Ben Sana Mecburum (Hasan)
1976 - Saffet Beni Affet (Saffet)
1976 - Hamza Dalar Osman Çalar (Osman)
1977 - Seyahatname
1977 - Acı Hatıralar (Osman)
1986 - Babamın Namusu
1986 - Eşşek Oğlum ve Ben
1986 - Çapkın Baba (Reşit Ağa)
1986 - Kız Babası (Vedat)
1986 - Babasının Oğlu (Konuk Oyuncu)
1986 - Bebek Davası (Mahir)
1986 - Şalvar Bank (Reşit)
1994 - Yengeç Sepeti
SADRİ ALIŞIK DİZİLERİ
1983-1985 - Kartallar Yüksek Uçar (Banazlı İsmail)
1986-1988 - Çalıkuşu (Miralay Hayrullah Bey)
1987-1989 - Saat Sabahın Dokuzu
SADRİ ALIŞIK PLAKLARI
1964 - Avare / Dalgamıza Bakalım
1964 - Tophane Rıhtımında / Turist Ömer
1970 - Turist Ömer Arabistan'da / Turist Ömer
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