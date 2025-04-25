Osman Müftüoğlu kimdir? Osman Müftüoğlu kaç yaşında, nereli? Osman Müftüoğlu'nun hayatı ve kariyeri
28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yaşadığı stres nedeniyle "zona" hastalığı yaşadığını ve nasıl tedavi ettiklerini o dönemki doktoru Osman Müftüoğlu ilk kez anlattı. Peki, Osman Müftüoğlu kimdir? Osman Müftüoğlu kaç yaşında, nereli?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Oksijen gazetesindeki "Zona aşısı bunamayı önler mi?" başlıklı yazısında 28 Şubat sürecinde Süleyman Demirel zona geçirdiğini anlattı. Bu gelişmenin ardından Müftüoğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Osman Müftüoğlu kimdir? Osman Müftüoğlu kaç yaşında, nereli?
OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Osman Mu¨ftu¨oğlu, 1955’te Anamur’da doğdu. 1972’de Anamur Lisesi’ni, 1978’de Ankara Üniversitesi Tıp Faku¨ltesi’ni bitirdi. 1984’te iç hastalıkları uzmanı, 1989’da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989’da doçent, 1990’da iç hastalıkları klinik şefi, 1997’de profesör oldu.
OSMAN MÜFTÜOĞLU'NUN KARİYERİ
Müftüoğlu, uzun yıllar 9. Cumhurbaşkanı Su¨leyman Demirel’in özel doktorluğunu yaptı. 1993-2001 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve 9. Cumhurbaşkanı Su¨leyman Demirel’in sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Tu¨rkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Tu¨rk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Tu¨rk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu u¨yesi olan Prof. Dr. Osman Mu¨ftu¨oğlu, Sağlık Bakanlığı Yu¨ksek Sağlık Şûrası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu’nda görev yaptı. Kurduğu Yaşasın Hayat Kliniği’nde hekimlik mesleğini su¨rdu¨ren Mu¨ftu¨oğlu’nun bugu¨ne kadar birçok kitabı yayımlandı.
OSMAN MÜFTÜOĞLU'NUN KİTAPLARI
- 2000 - Çay Bir Mucizedir
- 2003 - Yaşasın Hayat
- 2004 - Hafifleyin Gençleşin
- 2005 - Hayat Bilgisi "Yaşasın Hayat 3"
- 2007 - Mutlu Yaşama Sanatı
- 2008 - Sil Baştan: Derin Güzellik “Dermantoloji”
- 2008 - Sil Baştan: Yaşasın Yemek “Beslenme ve Kilo Yönetimi”
- 2008 - Sil Baştan: Yaşam Reçeteleri
- 2009 - Kolay Diyet
- 2010 - İkinci Hayat
- 2013 - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu İle Sil Baştan (3 Kitap Takım)
- 2013 - Hayatı Uzatmanın Sırları
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