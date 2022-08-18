Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi mahkemede ifade verdi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:11

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın üçüncü gününde tutuklu 10 sanık duruşmaya getirilirken, tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Müştekiler Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, Murat Bilmez ve Suphi Malgaz duruşmaya katıldı.

"SANIKLARDA BİR ÜZÜNTÜ, PİŞMANLIK GÖREMİYORUM"

Duruşmada müşteki olarak ifade veren Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, sanıkların savunmalarında kardeşini suçlu gibi gösterdiklerini söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, "Bana bir telefon geldi Şafak'ın vurulduğu söylendi, inanamadım. Bizim ailemizde böyle vurulma olayları filan olmaz. Hastaneye gittik, bir süre sonra vefat ettiğini söylediler. Bu işin aslı astarı nedir diye baktığımızda, konunun 65 bin TL gibi bir mevzu yüzünden yaşandığını öğrendim, inanamadım. Burada iki gündür tabloyu izliyorum. Sanki en büyük suçlu Şafak'mış, burada melekler ordusu varmış gibi bir tablo çizildi. Bu mesele 65 bin TL meselesinden çıkmış. Şafak haksızlığa gelemezdi, korkusuzdu. Şafak haksızlık karşısında fazla bir tepki vermiş olabilir. Bence bu kişiler Şafak'ı korkutmak istedi ancak, korkmayınca yıldırmak için planlar yapıldı. Bugün üçüncü gün, iki gündür izliyorum. Belli ki bu olay yaşandığında herkes alkollüydü. Sanıklar görüntüleri daha sonra izledi. Onlardan duruşmada şöyle bir şey duymak istedim; 'Ya biz bir şey yaptık ama, nasıl yaptık bilemiyoruz, pişmanız.' Ama öyle bir üzüntü, pişmanlık da göremiyorum. Birçoğunun sabıkası belli. Gerçek suçluların tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

MÜŞTEKİ SUPHİ MALGAZ: "SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Şikaşetçi Suphi Malgaz ise duruşmadaki ifadesinde, "Kerem ile konuştuk ve dairenin satışı için anlaştık. Ben daireyi anlaştığımız miktardan fazlaya sattım. Daha sonra Gökhan beni aradı, 'Kardeşim sen bu işten 150 bin TL para kazanmışsın' dedi. Gökhan'a böyle bir durum olmadığını söyledim. Bu benim işim tabii ki para kazanacağım. Eski kiracım olan Kadir beni arayarak, 'Daire meselesi varmış oturup görüşelim' dedi. Sonunda 65 bin TL'yi bölüşeceğiz diye anlaştık. Ben göndereceğimi söyledim. Hiç bir sorun olmadan çıktık. Seccad, Şafak'ı aradı, 'Sen bize gider mi yaptın' dedi. Şafak'ta 'Öyle anladıysanız öyle olsun' dedi. Benim olayla alakam yoktur. Sanıklardan şikayetçi değilim. Bizim konumuz orada kapandı. Konu parayı aşmış. Ben Şafak'ı 3-4 yıldır tanıyorum, çok cesur çok delikanlı bir çocuktu, kimsenin desteğine ihtiyacı yoktu" dedi.

Bu sırada Celal Mahmutyazıcıoğlu, Suphi Malgaz'a soru sormak için söz aldı, "Ben anlamakta zorlanıyorum. Suphi Bey'in anlattığına göre hiçbir anlaşmazlık yok ise, her şey yolunda ise, o akşam neden benim kardeşimi o görüşmeye çağırdı?" diye sordu. Suphi Malgaz "Şafak, ben geleyim dedi" karşılığını verdi. Mahmutyazıcıoğlu bu cevap üzerine, "Size görüşme daveti geldiğinde siz Şafak ile birlikte miydiniz?" diye sordu. Suphi Malgaz ise "Biz birlikte oturuyorduk" dedi.

SANIK AVUKATLARINDAN 'MAHMUTYAZICIOĞLU İLE ALAATTİN ÇAKICI TANIŞIYOR MUYDU' SORUSU

Sanık Serkan Dakman'ın avukat Engin Çelebi, Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile tanışıklığı olduğuna ilişkin Celal Mahmutyazıcıoğlu'na soru yöneltti. Mahmutyazıcıoğlu ise "Eski tanışırlar, ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider, gelirdi" dedi.

Müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Şafak'ın Alaattin Çakıcı'dan güç aldığını mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Avukat Çelebi, "Bu hayat tarzından beslendiğini söylüyorum. Siz aynı varsayımlarla buradaki kişileri itham ediyorsunuz" cevabını verdi.

ECE ERKEN BİR SONRAKİ CELSE İFADE VERECEK

Ece Erken'in avukatı, "Müvekkil üzüntüsünü yaşamaya devam etmektedir. Duruşmada da gördük, daha fazla dayanamadı, baygınlık geçirdi. Mazeretli sayılmasını talep ediyoruz. Gelecek celse hazır edeceğiz, şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

"ECE’YE KALSA HERKES CEZA ALSIN"

Tanık Fatih Sipahi duruşmada, "Ece’yi arkadaş ortamından tanıyorum. Bu olayla ilgili bir iki kez konuştuk. Beni aradığında telefonda ağlıyordu. Ece, 'Katilleri Sipahi saklıyor' diye sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Paylaşımdan dolayı bana hakaret içeren mesajlar geldi. Ece, 'Bana ifade ver, senin ifaden çok önemli, seninle ilgili bir şey paylaşmam, seni aklarım' dedi. Bildiklerimi anlattığımı, yalan ifade vermeyeceğimi söyledim. Ece'ye kalsa herkes ceza alsın, ona göre ben de ceza almalıyım. Burada suçsuz olan insanlar da var" şeklinde konuştu.

Mahkeme tanıkları dinlemeye öğle arasından sonra devam edecek.

İDDİANAMEDEN

Cinayet soruşturmasıyla ilgili 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçdan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarnda hapis cezası istendi.

İddianamede olay şöyle aktarıldı: "Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca sanık Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Sanıklar Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi"