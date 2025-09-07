Sağlığınızı tehdit ediyor, besin kaybına neden oluyor: Besinlerin değerini düşüren 7 yanlış alışkanlık

Sağlıklı beslenmek sadece doğru yiyecekleri seçmekle sınırlı değil. Hazırlama, saklama ve tüketim şekilleri de yemeğin içerdiği vitamin, mineral ve diğer besin öğelerini etkileyebilir. Bazı yanlış alışkanlıklar, en taze ve kaliteli gıdaları bile besin değeri düşük hale getirebilir. İşte, günlük yaşamda sıkça yapılan ve besin değerini düşüren hatalar ve bunlardan korunmanın yolları....

BESİNLERİN DEĞERİNİ DÜŞÜREN 7 YANLIŞ ALIŞKANLIK

1. Uz un süreli pişirme

Sebze ve etleri yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirmek, özellikle C vitamini ve bazı B vitaminlerinin kaybına yol açar.

Öneri:

Sebzeleri buharda veya hafif suda kısa sürede pişirin.

2. Fazla su kullanmak

Sebzeleri aşırı su ile haşlamak, vitamin ve minerallerin suya geçmesine neden olur.

Öneri:

Haşlama yerine buharda pişirme veya sotelenme yöntemlerini tercih edin.

3. Yiyec ekleri hemen hazırlamamak

Kesilen ve doğranan sebzeler havayla temas ettiğinde oksidasyona uğrar ve besin değerini kaybeder.

Öneri:

Sebzeleri yıkayıp doğradıktan sonra mümkünse hemen tüketin veya doğru şekilde saklayın.

4. Yanlış saklama

Gıdaları oda sıcaklığında uzun süre bırakmak, vitamin ve mineral kaybını artırır.

Öneri:

Buzdolabı ve derin dondurucu kullanarak taze kalmalarını sağlayın.

5. Aşırı tuz ve şeker kullanımı

Fazla tuz ve şeker, yiyeceklerin doğal lezzetini ve bazı besin öğelerini azaltabilir.

Öneri:

Baharat ve otlarla tatlandırmayı deneyin, tuz ve şekeri minimumda tutun.

6. Mikrodalga veya plastik kap kullanımı

Bazı plastik kaplar ısıtıldığında gıdalara zararlı kimyasallar geçirebilir ve besin değerini olumsuz etkileyebilir.

Öneri:

Cam veya seramik kapları tercih edin.

7. Hazı r ve işlenmiş gıdalara aşırı yönelmek

İşlenmiş gıdalar, doğal vitamin ve mineral miktarını önemli ölçüde azaltabilir.

Öneri:

Mümkün olduğunca taze ve doğal gıdaları tercih edin.