'Sağlık durumunun ağırlaştığı' iddia edilen İlhan İrem'den yeni paylaşım
66 yaşındaki usta sanatçı İlhan İrem’in sağlık durumuyla ilgili önceki gün yeni bir gelişme yaşanmış; diyaliz tedavisi gören İrem’in durumunun ağırlaştığı iddia edilmişti. Duayen isim, iddialara paylaştığı fotoğrafla karşılık verdi. İrem'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970’li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran usta sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumu merak konusu olmuştu. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İlhan İrem'in durumun ağırlaştığı ve sevenlerinden dua istediğine ilişkin haberler çıkmıştı.
Diyaliz tedavisi gören 66 yaşındaki sanatçının son zamanlarda durumunun kötüleştiği, yoğun bakıma alındığı ileri sürülmüştü.
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Usta sanatçı, gelişmeler karşısında suskunluğu paylaştığı bir fotoğrafla bozdu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan İrem altına, 'Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)' notunu düştü. Ünlü sanatçının paylaşımı hayranlarını sevindirdi.
İşte İlhan İrem'in o paylaşımı...
2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinasına bağlanmıştı.
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