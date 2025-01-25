Sağlık sorunlarıyla gündemdeydi: Zerrin Özer vasiyetini açıkladı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:14

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:15

Son şarkısı Basit Numaralar ile gündeme gelen ve bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

67 yaşındaki Özer, 2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu olan sanatçı, Magazin D programına konuk oldu ve yaşadığı zorlu günleri anlattı.

"BAŞ DÖNMELERİMİN NEDENİ BEYİNCİKTEKİ DAMAR TIKANIKLIĞIYMIŞ"



Zerrin Özer, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi:



"Çok sık baş dönmelerim oluyordu. Önce vertigo olduğunu düşündük. Daha sonra beyin tomografisi çekildi ve beyinciğimdeki iki damarın tıkandığı ortaya çıktı."

VASİYETİNİ AÇIKLADI



Ünlü sanatçı, hayatı üzerine yazılacak bir senaryonun, yaşadıklarına sadık kalınarak yazılmasını istediğini belirtti.



Ayrıca vasiyetini açıklayan Özer, cenazesinde Janis Joplin’in Little Girl Blue adlı şarkısının çalınmasını istediğini ifade ederek, "Janis Joplin, hayatımın kadını. O şarkı benim hayatımı anlatıyor, cenazemde mutlaka o çalsın" dedi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI: ANNE OLMAMAK



Zerrin Özer, birkaç hafta önceki röportajında ise en büyük pişmanlığını dile getirmişti:



"Anne olmadığım için çok pişmanım. Hayatımın en büyük eksikliği bu. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum, hep merak ediyorum."