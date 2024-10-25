Zerrin Özer'den hayranlarını üzen haber: 'Beyin damarlarımda daralma var'

Şarkıcı Zerrin Özer katıldığı ödül töreninde üzücü bir haber verdi. Özer "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var" dedi.

Zerrin Özer'den hayranlarını üzen haber: 'Beyin damarlarımda daralma var'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:34

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

Önceki akşam bir ödül törenine katılan Özer, beynindeki iki damarında daralma olduğunu söyledi.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DARALMA VAR"

Şarkıcı, "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" dedi. 


Etiketler: #zerrin özer #damar #Daralma

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