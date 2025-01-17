Zerrin Özer en büyük pişmanlığını açıkladı
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı programda, yaşadığı en büyük pişmanlığa dair konuştu. Özer ayrıca, "Keşke Z kuşağı olsaydım. Z kuşağının hepsini çok seviyorum" dedi.
Son yıllarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen, 2023'te müzikseverlerle buluşturduğu 'Basit Numaralar' şarkısıyla dikkat çeken Zerrin Özer, "Bugünkü aklı olsa genç Zerrin Özer'e ne söylerdin?" sorusunu cevapladı.
'Z KUŞAĞINI ÇOK SEVİYORUM'
TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında Ece Erken'e konuşan 67 yaşındaki sanatçı, "Bugünkü aklı olsa genç Zerrin Özer'e ne söylerdin?" sorusuna, "Hayata kesin Türkiye'de başlamaması gerektiğini söylerdim. Amerika'ya yerleşmesini söylerdim. Keşke Z kuşağı olsaydım. Z kuşağının hepsini çok seviyorum. Hiç tavizleri yok" karşılığını verdi.
'NASIL BİR ANNE OLURDUM MERAK EDİYORUM'
Zerrin Özer, 'çocuk' sorusu üzerine ise "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" şeklinde konuştu.
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