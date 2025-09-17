Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sağlıklı kalmanın sırrı: Bağışıklığı güçlendiren 5 yöntem
17.09.2025 14:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Mevsim geçişlerinde artan hastalık riskine karşı vücudu güçlü tutmak mümkün. İşte bağışıklığı güçlendiren 5 yöntem...

Sonbahar ve kış aylarında grip, soğuk algınlığı ve çeşitli enfeksiyonlar daha sık görülüyor. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, bu hastalıklara karşı en etkili kalkan görevini üstleniyor. Uzmanlara göre bağışıklığı güçlendirmek için pahalı ilaçlara ya da takviyelere gerek yok; doğru yaşam alışkanlıklarıyla vücudu dirençli tutmak mümkün. İşte bağışıklığı güçlendiren 5 yöntem...

DENGELİ VE RENKLİ BESLENME

C vitamini, çinko ve antioksidan açısından zengin sebze ve meyveler tüketmek bağışıklık sisteminin en büyük destekçisidir. Özellikle turunçgiller, brokoli, havuç ve yeşil yapraklı sebzeler öne çıkar.

DÜZENLİ UYKU

Yetersiz uyku, bağışıklık hücrelerinin etkinliğini azaltır. Her gün 7-8 saat kaliteli uyku vücudun toparlanması için kritik önem taşır.

EGZERSİZ VE HAREKET

Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş ya da hafif spor yapmak, dolaşımı hızlandırarak bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırır.

BİTKİ ÇAYLARI VE DOĞAL DESTEKLER

Ihlamur, adaçayı, zencefil ve ekinezya çayları vücudu destekleyen doğal içeceklerdir. Bal ve propolis de bağışıklık sistemini güçlendiren doğal takviyeler arasında sayılır.

STRES YÖNETİMİ

Uzun süreli stres, bağışıklığı zayıflatır. Meditasyon, nefes egzersizleri ve hobi edinmek vücudu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak korur.

