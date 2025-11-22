Sağlıklı ve ekonomik: Karnabahar ile yapabileceğiniz 5 tarif

Beslenme uzmanları, özellikle kış aylarında karnabaharın bağışıklık sistemine destek veren vitamin ve mineraller açısından güçlü bir kaynak olduğunu belirtiyor. Hem hafif hem de pratik bu tariflerin, özellikle diyet yapanlar ve sebze ağırlıklı beslenen tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğü ifade ediliyor.

Yemek şefleri, karnabaharın sadece haşlama veya kızartma olarak değil, yaratıcı dokunuşlarla ana yemek yerine bile geçebileceğini vurguluyor. Üstelik bu tariflerin çoğunun ekonomik malzemelerle hazırlanabilmesi, karnabaharı kış mutfaklarının vazgeçilmez ürünlerinden biri yapıyor.

FIRINDA PARMESANLI KARNABAHAR

Malzemeler:

1 adet karnabahar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı paprika

½ su bardağı rendelenmiş parmesan

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp bir kaba al.

Zeytinyağı, baharatlar ve parmesanla karıştır.

200°C fırında 25–30 dakika kızarana kadar pişir.

Sıcak servis et.

KARNABAHAR KÖFTESİ

Malzemeler:

1 küçük karnabahar

1 yumurta

½ su bardağı galeta unu

1 küçük soğan rendesi

Tuz, karabiber, kimyon

Kızartmak için yağ

Yapılışı:

Karnabaharı haşlayıp ez.

Tüm malzemeleri karıştırıp harç yap.

Yuvarlayıp kızgın yağda veya fırında pişir.

Yoğurtla servis et.

KARNABAHAR ÇORBASI

Malzemeler:

1 adet karnabahar

1 soğan

1 patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Sebzeleri doğrayıp tencerede kavur.

Üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar pişir.

Blenderdan geçir.

Sütü ekleyip 5 dakika daha kaynat.

KARNABAHAR PİZZA TABANI

Malzemeler:

1 karnabahar (rendelenmiş veya rondodan)

1 yumurta

½ su bardağı mozzarella veya kaşar

Tuz, kekik

Yapılışı:

Karnabaharı hafifçe soteleyip suyunu buharlaştır.

Yumurta ve peynirle karıştırarak hamur yap.

Yağlı kağıt üzerinde ince pizzaya şekillendir.

200°C fırında 15 dakika pişir.

Üzerine istediğin malzemeleri ekleyip tekrar fırınla.

KARNABAHAR MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler:

1 küçük boy karnabahar

2 adet yumurta

1 küçük soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

½ su bardağı un (istersen yarısını tam buğday kullanabilirsin)

½ su bardağı ince doğranmış maydanoz

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Kızartmak için yağ veya fırın için biraz zeytinyağı

Yapılışı:

Karnabaharı haşla:

Çiçeklerine ayırdığın karnabaharı tuzlu suda yumuşayana kadar (8–10 dk) haşla.

Suyu süzüp bir çatal yardımıyla püre gibi olmayacak şekilde hafifçe ezin.

Karnabaharı yumurta, soğan, maydanoz, baharatlar ve un ile karıştırarak koyu bir harç elde edin.

Yağlı kağıda kaşıkla şekil verip üzerine hafif zeytinyağı sürerek 200°C’de 20–25 dakika pişirin.

Yoğurtlu veya sarımsaklı sosla servis edebilirsin.