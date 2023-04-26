Sağlıklı yaşamın sırrı sağlıklı sofralarda saklı

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:07

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:07

Vücudumuz için olumlu bileşenleri içeren ve hastalıkların önlenmesi, risklerin azaltılmasında önemli rol oynayan sağlığa faydalı gıdaların tüketimi gün geçtikçe daha önemli hale geliyor.

"DOĞRU BESİNLERİ TÜKETMEMİZ ÖNEMLİ"



Prof. Dr. Nuray Yazıhan, "İnsanların sağlıklarını korumaları, doğru şekilde kullanıldığında hastalıkların tedavisini destekleyebilmeleri nedeniyle fonksiyonel gıdaların kullanımı hızla artıyor. Fonksiyonel gıdaların sağlığımıza olumlu etkileri ile halen ciddi hastalık ve ölümlere neden olan kalp damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar, obezite, diyabet, kanser, enfeksiyonlar gibi pek çok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde destekleyici olarak yer alabilirler. Fonksiyonel gıdaların olumlu etkileri nedeniyle insan ve toplum sağlığına, iş gücüne ve ekonomimize olumlu katkıları bulunuyor. Bu nedenle herhangi bir gıdayı değil sağlığımızı destekleyen doğru besinleri tüketmemiz önemli" diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda kefir, siyah havuç ve propolis gibi fonksiyonel gıdalara yönelik webinarlar gerçekleştiren Karma Grup Fonksiyonel Gıda ve Sağlıklı Yaşam Enstitüsü, fonksiyonel gıdalar ve sağlığımız üzerindeki etkileri konusunda bilgiler vermek amacıyla 4 Mayıs’ta herkese açık ücretsiz bir webinar düzenliyor.

Prof. Dr. Nuray Yazıhan, online eğitimde katılımcılara, fonksiyonel gıdalar ve sağlık ilişkisi, ülkemizde ve dünyadaki durum, ruh, beden ve zihin sağlığımızı desteklemek için hangi fonksiyonel gıdaların kullanılması gerektiği gibi birçok farklı başlıkta çok değerli bilgiler verecek.

04 Mayıs 2023, Perşembe günü 18.30-19.30 saatleri arasında herkese açık olarak düzenlenecek olan “Fonksiyonel Gıda Nedir? Sağlık Etkileri Nelerdir? webinarına kayıt yaptırmak isteyenler Karma Grup’a 0216 906 00 40 nolu telefon ya da [email protected] e-mail adresinden ulaşabilirler.