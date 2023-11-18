Yayınlanma: 18.11.2023 - 22:02

Güncelleme: 18.11.2023 - 22:02

Kalp sağlığımız, genel sağlığımızın teminatıdır ve bu sağlığı korumak için önlemler almak oldukça önemlidir. Şah damar tıkanıklığı, kalpte bulunan koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Peki, Şah damarı tıkanıklığı nedir, belirtileri nelerdir? Şah damarı tıkanıklığını önlemek için neler yapılmalı?

ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞI NEDİR?

Şah damar tıkanıklığı, kalpte bulunan koroner arterlerin (şah damarları), kanda bulunan yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birikmesi sonucu daralması veya tıkanması durumudur. Bu durum, kalp kasının yeterince oksijen alamamasına ve kalp krizi riskinin artmasına neden olabilir.

ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Ateroskleroz (Damar Sertliği): Damar duvarlarında yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birikmesi.

Sigara İçme: Sigara kullanımı şah damarlarını daraltabilir ve tıkanıklıklara neden olabilir.

Diyabet: Şeker hastalığı, damar duvarlarına zarar vererek tıkanıklık riskini artırabilir.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Kan basıncının yüksek olması damar duvarlarına zarar verebilir.

Genetik Faktörler: Ailesel yatkınlık, şah damar tıkanıklığı riskini artırabilir.

Fiziksel Aktivite Yetersizliği: Düzenli egzersiz yapılmaması damar sağlığını olumsuz etkileyebilir.

ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Göğüs Ağrısı veya Sıkışması: En belirgin belirti genellikle göğüs bölgesinde hissedilen ağrı veya sıkışmadır.

Nefes Darlığı: Kalp kasının yeterince oksijen alamaması nefes darlığına neden olabilir.

Terleme: Ani ve şiddetli terleme, kalp krizi belirtisi olabilir.

Baş Dönmesi veya Bayılma: Kalbin yeterince kan pompalayamaması baş dönmesine veya bayılmaya neden olabilir.

ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İlaç Tedavisi: Doktor tarafından reçete edilen ilaçlar, kan basıncını düzenleyebilir ve damarları genişletebilir.

Damar Açıcı İlaçlar: Tıkanıklığı açmak için kullanılabilir.

Anjiyoplasti: Şah damarındaki daralan bölgeye bir balon yerleştirilerek genişletilir.

Koroner Baypas Cerrahisi: Şah damarını geçmek için yeni bir yol oluşturmak için cerrahi müdahale.

ŞAH DAMARI TIKANIKLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz: Dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle kilo kontrolü sağlanmalı.

Sigara ve Alkol Kullanımından Kaçınma: Bu alışkanlıklar damar sağlığına zarar verebilir.

Tansiyon ve Şeker Kontrolü: Hipertansiyon ve diyabet kontrol altında tutulmalı.

Düzenli Sağlık Kontrolleri: Risk faktörleri göz önüne alınarak düzenli sağlık kontrolü yapılmalı.