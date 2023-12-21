Şahan Gökbakar engelledi, Alişan küplere bindi: 'Hayırdır?'
Alişan, oyuncu Şahan Gökbakar’ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini paylaşıp “Hayırdır?” diye sordu.
Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Alişan’ı engelledi.
Durumu fark eden Alişan ise aldığı ekran görüntüsünü X hesabından paylaşıp “Hayırdır?” notunu düştü.
Hayırdır??!!! pic.twitter.com/w00Obm7cUu— Alişan (@YeniAlisan) December 20, 2023
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