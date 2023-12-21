Şahan Gökbakar engelledi, Alişan küplere bindi: 'Hayırdır?'

Alişan, oyuncu Şahan Gökbakar’ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini paylaşıp “Hayırdır?” diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:49
Şahan Gökbakar engelledi, Alişan küplere bindi: 'Hayırdır?'
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Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Alişan’ı engelledi.

Durumu fark eden Alişan ise aldığı ekran görüntüsünü X hesabından paylaşıp “Hayırdır?” notunu düştü.


Şahan Gökbakar Alişan

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