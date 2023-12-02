Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Erdal ile Ece'nin vizyon tarihi belli oldu

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Erdal ile Ece', CJ ENM dağıtımıyla 23 Şubat 2024'ten itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:33
Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Erdal ile Ece'nin vizyon tarihi belli oldu
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Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'den sonra sinemalara geri dönüyor.

Komedyenin başrolünü Seda Türkmen ile paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar'ın oturduğu Erdal ile Ece filmi duyuruldu. Şahan Gökbakar'ın kaleme aldığı Erdal ile Ece, CJ ENM dağıtımıyla 23 Şubat 2024'ten itibaren sinemalarda izleyiciyle buluşacak.


Şahan Gökbakar

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