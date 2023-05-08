Şahan Gökbakar'dan Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e tepki
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamasına tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün saat 18.00'da Yakutiye ilçesinin Kent Meydanı'nda yaptığı konuşmada bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda yurttaş yaralandı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla kentte düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan taşlı saldırıya ilişkin, "Taşlar sopalar CHP grubu içerisinden. Zaten 150-200 kişilik bir grup bu" iddiasında bulundu.
Şahan Gökbakar'da sosyal medya hesabından Sekmen'in açıklamalarına tepki gösterdi. Gökbakar, "Erzurum Belediye Başkanı... Taşları CHP'liler atmış... Tespit etmişler..." ifadelerini kullandı.
Erzurum Belediye başkanı...— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 7, 2023
Taşları CHPliler atmış...
Tespit etmişler... pic.twitter.com/Lq6kmqK9cD
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