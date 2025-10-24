Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den taşındığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın ailesiyle birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği iddia edilmişti. İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

Komedyen Şahan Gökbakar hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Gökbakar'ın ailesiyle birlikte ülkeyip terk edip Londra'ya taşındığı öne sürüldü. Gökbakar hakkındaki söylentilerin doğru olup olmadığı belli oldu.

SnobMagazin'in haberine göre, ünlü isim; çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını istediği için geçtiğimiz aylarda Londra'ya gitti.

Projeleri olduğu zaman Türkiye'ye gelecek olan komedyen, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla Londra'da yaşamaya başladığı söylendi.

SÖYLENTİLER YALAN ÇIKTI

Ancak Şahan Gökbakar ve ailesinin yurt dışına taşındığına dair ortaya atılan söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

