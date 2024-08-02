Şahan Gökbakar, Instagram'ın erişime engellenmesini ti'ye aldı: 'Başkan Instagramı kapatsın diyo'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:14

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:33

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesini ti'ye aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya platformlarında Instagram'a gelen erişim engeliyle ilgili ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ederken Şahan Gökbakar da bir video paylaşarak karara tepki gösterdi.

Gökbakar paylaştığı videoda "Bassın tuşuna Instagramı kapatsın" ifadelerini kullanarak verilen kararı mizahi bir dille eleştirdi.