Şahan Gökbakar, Instagram'ın erişime engellenmesini ti'ye aldı: 'Başkan Instagramı kapatsın diyo'

Ünlü komedyen Şahan Gökbahar Instagram'ın erişime engellenmesini mizah içerikli bir video ile eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:14
Abone Ol google-news

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirilmesini ti'ye aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya platformlarında Instagram'a gelen erişim engeliyle ilgili ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ederken Şahan Gökbakar da bir video paylaşarak karara tepki gösterdi. 

Gökbakar paylaştığı videoda "Bassın tuşuna Instagramı kapatsın" ifadelerini kullanarak verilen kararı mizahi bir dille eleştirdi.

 


Şahan Gökbakar haberleri Instagram haberleri erişim engeli haberleri

İlgili Haberler

Instagram'a erişim engelinin ardından.... Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken açıklama!

Instagram'a erişim engelinin ardından.... Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken açıklama!
Türkiye, Instagram'a erişim engeli getirdi: Bu karar dünya basınında nasıl yankı buldu?

Türkiye, Instagram'a erişim engeli getirdi: Bu karar dünya basınında nasıl yankı buldu?
Instagram'a erişim engeli kararına tepki yağdı: 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'

Instagram'a erişim engeli kararına tepki yağdı: 'İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler