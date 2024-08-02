Türkiye, Instagram'a erişim engeli getirdi: Bu karar dünya basınında nasıl yankı buldu?

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:16

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:17

Türkiye, sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada, kararın 2 Ağustos 2024 tarihinde alındığı belirtildi. Bu karar, Hamas'ın kilit isimlerinden İsmail Heniyye'nin ölümüne ilişkin taziye mesajlarının engellendiği iddiaları üzerine Türk yetkililerinin platformu sansürle suçlamasının ardından geldi. Uluslararası basında geniş yankı bulan bu gelişme, Türkiye'nin sosyal medya üzerindeki denetimlerinin bir kez daha tartışma konusu olmasına neden oldu.

REUTERS:

"Türkiye, sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi, ancak bilgi teknolojileri düzenleyicisi herhangi bir sebep veya yasak süresi belirtmedi. Bu hamle, çarşamba günü Türk İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Hamas'ın kilit yetkililerinden İsmail Heniyye'nin öldürülmesiyle ilgili taziye mesajlarını engelleme kararı nedeniyle platformu eleştirmesinin ardından geldi.

Altun, bu durumu "sansür" olarak nitelendirerek, Instagram'ın herhangi bir politika ihlali belirtmeden bu kararı aldığını belirtti. Instagram'ın ana şirketi Meta Platforms Inc. ise konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadı. Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos tarihli kararı web sitesinde yayımladı."

BLOOMBERG:

"Türkiye'nin internet düzenleyicisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey danışmanının, sosyal medya platformunun Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye'nin ölümüyle ilgili gönderileri sansürlediği iddiasıyla Instagram'ı eleştirmesinin ardından erişimi engelledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bu adımın gerekçesini açıklamadı. Meta Platforms Inc. ve BTK, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Türkiye, daha önce terör olayları ve büyük doğal felaketler sırasında sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlamıştı. Hükümetin sosyal medya üzerindeki sıkı denetimi, insan hakları örgütleri, muhalefet politikacıları ve diğer eleştirmenler tarafından ifade özgürlüğünü zayıflattığı gerekçesiyle endişeyle karşılanıyor."

AFP:

"Türkiye, ABD'li şirketin üst düzey bir Türk yetkilisi tarafından sansürle suçlanmasının ardından cuma günü Instagram sosyal medya ağına erişimi engelledi. BTK, "02/08/2024 tarihli karar gereği instagram.com'a erişim engellenmiştir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de yaşayan birçok kullanıcı, Instagram akışlarını yenileyemediklerini belirterek şikayetçi oldu. Türk Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Fahrettin Altun, çarşamba günü Meta'ya ait Instagram'ı, Hamas lideri Heniyye'nin ölümüyle ilgili taziye mesajlarının yayınlanmasını engellemekle suçladı. Altun, bu durumu "çok açık bir sansür girişimi" olarak nitelendirdi.

Bu karar, Türkiye'de 50 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram'a erişimi engelledi. Bu, Türkiye'nin sosyal medya sitelerine erişimi ilk engellemesi değil. Wikipedia, Nisan 2017'den Ocak 2020'ye kadar iki makale nedeniyle erişime kapatılmıştı. Bu durum, Erdoğan hükümetinin sivil özgürlüklere saldırmakla suçlandığı bir ülkede şok etkisi yaratmıştı."

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden İsmail Heniyye'nin ölümü ile ilgili bir taziye mesajı paylaşmış, ardından İnstagram bu paylaşıma erişim engeli getirmişti. Bunun üzerine Altun, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamasında, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.