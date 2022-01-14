Şahan Gökbakar 'tehlikeli ırklar' için verilen sürenin uzatılmasını istedi

14 Ocak 2022 Cuma, 17:39

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından "tehlikeli ırk" olarak yaftalanan bazı köpek cinslerinin kayıtlarının yapılması için verilen sürenin uzatılması çağrısında bulundu.

Türkiye'deki barınakların yetersizliğini hatırlatan Gökbakar, kısırlaştırma şartı için de verilen sürenin az olduğuna dikkati çekti. "Hasta olan, hamile olan, henüz yavru olan köpekler var. Bir anda olmaz bu işler" diyen Gökbakar, "Süre uzatılsın rica ediyorum" dedi.

"Ayrıca tehlikeli ırk diye bir şey de kabul etmiyorum. Ne Dogolar, ne Pitbulllar gördük bebek bakan, çocuklara refakat eden" diyen Gökbakar, "O köpekleri saldırgan hale getiren de insandır. Yetiştirme tarzıyla alakalı yani. Sen insanoğlu olarak daha tehlikelisin aslında, unutma" diye konuştu.

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tehlikeli ırklarla ilgili bir yasa çıkartıyorsunuz ve bir tarih koyuyorsunuz. Ancak bu tarih çok erken. Barınaklar yetersiz. Kısırlaştırma için süre çok az. Hasta olan, hamile olan, henüz yavru olan köpekler var. Bir anda olmaz bu işler. #14OcakUzatılsın rica ederim.

Ayrıca tehlikeli ırk diye bir şey de kabul etmiyorum. Ne Dogolar, ne Pitbulllar gördük bebek bakan, çocuklara refakat eden. O köpekleri saldırgan hale getiren de insandır. Yetiştirme tarzıyla alakalı yani. Sen insanoğlu olarak daha tehlikelisin aslında, unutma."